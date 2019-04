Cómo fue la elección de Boudou para integrar la fórmula presidencial en 2011

27/04/2019 - 01:45 Política

En la página 277, la ex presidenta Cristina de Kirchner cuenta qué fue lo que la decidió para nominar a Boudou como su vice. “Durante un viaje a Abu Dhabi conversé mucho con Florencia (Kirchner); recuerdo que cuando estábamos en el avión, rumbo a Medio Oriente, le pregunté: ¿En caso de tener la posibilidad de ser reelecta, a quién te parece que tendría que elegir como candidato a vicepresidente?”.

Ahondó que en ese momento, su hija no le habia respondido nada, “pero cuando ya habían pasado varios días de aquella pregunta e íbamos juntas en el auto que nos trasladaba en Qatar -las dos calladas mirando por la ventanilla- de pronto, sin mirarme, dijo: “Amado Boudou”. ¿Qué pasa con Boudou?, le pregunté. ‘Tu candidato a vicepresidente tiene que ser Amado Boudou’, me respondió”. También, Cristina escribe: “Alberto Fernández siempre me criticó mucho por haber elegido a Amado como vicepresidente.

Cada vez que todavía me lo recuerda, le digo: “Vos y Néstor lo pusieron a (Julio César) Cobos, así que callate la boca. Boudou nunca votó ni hizo nada en contra de nuestro gobierno. Hasta el día de hoy lo discuto con Alberto. A decir verdad, Boudou era una persona que manejaba los fundamentos de la economía”, resaltó.l