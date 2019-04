Cruces entre comerciantes y gremio por la apertura de hoy

27/04/2019 - 01:57 Economía

La decisión de la Cámara de Comercio e Industria de trabajar hoy con normalidad en el Día de la Autonomía provincial, motivó un reclamo por parte de las autoridades del Sindicato de Empleados de Comercio que realizaron una movilización y señalaron que hoy no se trabaja. Desde la Cámara de Comercio se había informado que ‘el sábado 27 de abril, el comercio trabajará en el horario habitual’. La entidad que dirige la Ing. Alejandra Rafael recordó que ‘estamos pasando por una situación económica que amerita nuestro máximo esfuerzo para neutralizar los efectos negativos de este momento, evitar despidos , reducción de personal y cierre de comercios’.

Ante ese contexto, señaló que se decidió la apertura pero que ‘el trabajo del personal durante dicha jornada será conforme a lo establecido por la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, es decir que se deberá abonar dentro del marco normativo vigente’. Por su parte, Víctor Paz, secretario del Sindicato de Empleados de Comercio, indicó que ‘la postura es que el feriado no se va a trabajar porque no lo pagan y por más que quieran salvar la situación de caída de ventas, no hemos acordado la apertura. Siempre se cierra porque el feriado cae junto al final del mes y consideramos que no va a haber venta, porque la administración pública cobra el lunes 29 y esta es una decisión unilateral de la Cámara de Comercio’. Indicó que ‘ es un feriado provincial y tiene el mismo alcance que un feriado nacional’.l