Transportistas indican que si sube el gasoil trasladarán el aumento

27/04/2019 - 01:59 Economía

El secretario general de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) Martín Borbea Antelo, señaló que ante la suba del dólar que hubo esta semana “no tenemos opción. Nuestros costos aumentan y tenemos que aumentar, aunque este sector no es formador de precios”. El directivo señaló que “la mayoría de nuestros insumos tienen como base el dólar, tanto el combustible que tiene liberado el precio, los neumáticos, los camiones, todo está dolarizado. Por ende, si hay movimiento del valor del tipo de cambio como pasó esta semana, eso impacta directamente sobre el sector”.

El transportista señaló además que “el aumento del combustible que está anunciado para la semana próxima, impacta sobre nuestros costos fuertemente porque es junto con el de mano de obra nuestro mayor costo y cualquier variación del tipo de cambio y el del gasoil nos impactan fuertemente”. Puntualizó que “hoy el sector está trabajando por debajo de la línea operativa, de los costos mínimos que se necesitan para mover el camión, sin tener en cuenta amortización, financiamiento, ni un montón de costos que existen. Estamos trabajando por debajo de eso y hay empresas que ya están en quebranto”. El dirigente apuntó que “las empresas están trabajando a pérdida. Hoy hay registrados servicios que están pagando la mitad de lo que vale la tarifa”.

En cuanto a la influencia de la suba del dólar en el sector, dijo que “no tenemos opción, el sector de transporte no es formador de precio. Nosotros brindamos servicios, nuestros costos aumentan y tenemos que aumentar sino no podemos brindar el servicio”. No obstante, indicó que “el costo logístico varía entre el 4 y 7% del valor del precio final, no incide tanto en el costo final de los alimentos. Nuestro sector no es formador de precios, como tal si aumentan los costos no hay opción de no trasladar, más cuando se trabaja por debajo de la línea operativa”.l