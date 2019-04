“No se puede tener por mucho tiempo más una economía estancada”

27/04/2019 - 02:01 Economía

Corredores inmobiliarios de la región Centro y Noroeste se reunieron en Santiago del Estero para analizar la problemática del sector, a la par que se refirieron a la evolución del tipo de cambio y cómo impacta en el mercado. El encuentro fue encabezado por el presidente de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (Fira) Eduardo Brigada. Representantes de Córdoba, Santa Fe, Tucumán y Catamarca, además de los anfitriones, deliberaron sobre la problemática del sector.

Sobre la coyuntura económica, el titular de la Fira indicó que “estamos viviendo una incertidumbre cambiaria muy grande, un movimiento terrible y un juego perverso que es o la tasa de interés o el dólar y las dos cosas son malas”. El directivo señaló que “no se puede tener durante mucho tiempo más una economía estancada, donde no hay movimiento, donde está en jaque toda la economía y en el mercado cada vez que se mueve el dólar se crea una turbulencia acerca del precio”.

Puntualizó que “equivocadamente se toma la referencia del dólar, pero eso sucede en la Capital Federal, en el interior del país no se dan las operaciones en dólares y esta problemática complica el mercado”. Sobre la situación del mercado de alquileres señaló que “se está privilegiando el cuidar al inquilino pagador y que cuida el inmueble, para que la casa no quede desocupada por el vandalismo o la usurpación. Esto se ve en las 15 jurisdicciones donde opera la Federación. No hay ningún aumento por encima del 30%”. A su turno, Osvaldo Ruiz, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios local (CCPISE) indicó que “lamentablemente somos parte de una economía desestabilizada, pero aún así hoy lo más seguro es invertir en ladrillos”. Sobre la coyuntura económica y la evolución del dólar, indicó que ‘hay que tener en claro que lo que ha subido es el dólar no el inmueble porque si nosotros somos asalariados, lo que nos espera es que tenemos que comprar o alquilar acorde al salario que tenemos pero es una utopia pensar que podemos tener precios en dólares en Santiago‘.

Por otra parte, Brigada se refirió además a los tomadores de créditos UVA, e indicó que “el que tiene un crédito UVA está bastante complicado porque se vendían como una panacea pero se aplican con éxito en los países con nivel de inflación muy bajo, de un dígito como por ejemplo Chile ahí puede caminar pero cuando hay altibajos de inflación como aquí que fue creciendo del 25 al 50%, en ese nivel el crédito uva no funciona, porque no solo sube la cuota sino que devuelve actualización de capital, entonces quien lleva pagado dos años, debe el doble de lo que sacó para pagar el inmueble”. l