"En Santiago no vamos a ser indiferentes a los derechos de las personas con discapacidad"

“En materia de Discapacidad, venimos teniendo en nuestra provincia un sostenido Plan de Acción para la Inclusión, que este año se desarrollara bajo el lema instaurado por la ONU “No dejar a nadie atrás”, el que representa un compromiso de seguir trabajando para reducir la desigualdad y promover la inclusión social, y la participación política de las personas con discapacidad, de acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad"

"Partiendo de esa premisa, seguiremos integrando las voces y preocupaciones de esas personas, en las agendas y políticas públicas, ya que no podemos pasar por alto que en 1 de cada 4 hogares en la República Argentina hay una persona con discapacidad. Que el 27,5 % de la población total vive en hogares con al menos una persona con discapacidad, y que además estas familias se caracterizan en su mayoría por contar con menores ingresos económicos y mayores gastos por esa razón”, expresó Zamora ante los aplausos de los presentes.

“Hoy tenemos un contexto nacional complejo y restrictivo, pero desde Santiago del Estero no vamos a ser indiferentes sobre los derechos de las personas con discapacidad, no solo porque se encuentran consagrados con rango constitucional, sino porque además, nos sentimos obligados a acompañar los procesos de reivindicación y la defensa de los mismos, entendiendo que no deben ser variable de ajuste, ni que tampoco pueden tomarse con liviandad este tema. Por ello, hemos estado interactuando durante todo el año 2018, con organizaciones de la sociedad civil preocupados por la angustiante incertidumbre generada sobre estas personas, y si eso nos ha costado alguna que otra opinión publicada, adversa hacia nuestra provincia, no nos preocupa, no vamos a dejar de defenderlos. Al contrario, cada día renovaremos el compromiso, de la mano de políticas públicas con `rostro humano´, como dice siempre la ex gobernadora, Claudia Ledezma.