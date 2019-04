27/04/2019 - 13:42 Política

El gobernador Zamora sostuvo con énfasis que “es indudable que se necesita un cambio de política económica, porque si no recuperamos capacidad de producir y consumir no hay trabajo, ni futuro para la gente", expresó.

El mandatario, resaltó el esfuerzo diario que se realiza para lograr mantener los puestos de trabajo y generar otros en tiempos donde la economía del país atraviesa un momento complicado. "Quizás muchos, no tienen idea de todo lo que hemos perseverado para lograr radicaciones de industrias, para que esos comprovincianos tuvieran trabajo, a través de dar valor agregado a nuestra producción primaria con inversiones privadas, que no solo generan puestos de trabajo directos, sino también indirectos y genuinos, y que seguramente significaron una mejor calidad de vida en esos hogares, que hoy se suman al índice de desocupados en todo país. Además la amargura de ser conscientes, que una fábrica no se reabre después, de un día para el otro. Y esto es un dolor tremendo, del que quizás no se toma dimensión, cuando solo es la noticia de un día, en algún medio de comunicación, que vemos, escuchamos o leemos de pasada cuando ocurre en otro lugar o a otra gente, parecían hechos aislados al principio que incluso muchas veces se los trata o analiza como un simple conflicto entre empleados y patrones, como si no fuese el resultado de un modelo económico,…así se mira muchas veces, como algo ajeno….hasta que de pronto, le toca a algún familiar, a un vecino, a un proveedor, al que le vendía insumos, el que proveía servicios, o al propio trabajador en carne propia!!!”