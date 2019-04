“No voy hacer política opositora con la economía”

27/04/2019 - 14:26 Política

El gobernador Zamora, al analizar el cierre de industrias en el país apuntó: “No voy a hacer política opositora con esto, no es mi estilo, pero me duelen estas políticas económicas erradas, que espero podamos revertir con respeto e inteligencia entre todos”, remarcó.

En la misma línea, destacó: “Lo digo, sobre todo, pensando en Santiago del Estero, donde a la fecha este es el balance en materia industrial, donde lo malo lamentablemente opaca cualquier balance positivo que intentemos hacer”.

Finalmente y con respecto a este tema, indicó: “Solo puedo asegurarles que no me quedaré de brazos cruzados, en la idea de una provincia industrializada. No nos debemos resignar, no debemos desistir…las políticas que destruyen la industria nacional y generan atraso no pueden vencer al trabajo y la producción como herramienta de transformación económica y social y haremos lo necesario, con todas nuestras fuerzas, en ese sentido, queridos comprovincianos!!!”, concluyó.