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CARTELERA 28 de Abril / TV / CINE / SHOWS

- 20:40 Cartelera

CANAL 7

10.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 KALLY’S MASHUP

12.45 LA PEÑA DE MORFI

17.30 CASO CERRADO

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 EL PRECIO JUSTO - ESPECIAL FAMOSOS

22.00 OPINIÓN DEPORTIVA

22.30 POR EL MUNDO

00.30 MTV CANIGGIA LIBRE

01.00 NATURALEZA SALVAJE

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

12.00 SECRETOS VERDADEROS

13.30 S.T.O

16.00 MAURO, LA PURA VERDAD

19.00 INFAMA

20.30 LA CORNISA

22.00 DEBO DECIR


TV PÚBLICA

14.30 COCINEROS

16.30 LOCOS POR EL CAMPO

17.30 UN TERCIO

18.00 DOCUMENTALE

20.00 LA LIGA DE LA CIENCIA


CANAL 9

12.00 FIESTAS ARGENTINAS

13.00 CARNA A LA PARRILLA

14.00 VEER

14.30 EL CHAVO

18.00 DALE LIKE

20.00 IMPLACABLES


EL TRECE

11.00 CARBURANDO

13.00 ALMORZANDO CON M. LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

22.00 EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO

23.45 PASIÓN POR EL FÚTBOL


CANAL 14

12.30 RINCÓN DE LA EMPANADA TV

13.00 PEDALIER

13.30 RUIDO DE MOTORES

14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

14.30 RECORDANDO

15.30 DE A DOS

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. REGATAS

19.00 DALE FERRO

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 TICKET AL SHOW

22.00 CORAZÓN DE VINILO

22.30 SGO BAILA

23.00 BÁSQUET FEMENINO: BELGRANO VS. CORONEL SUAREZ


CANAL 4

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO, BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES


PELÍCULAS

CINEMAX

06.00 HAIRSPRAY, SUÉLTATE EL PELO

08.13 MINI ESPÍAS 4. LOS LADRONES DEL TIEMPO

09.56 ANIMALES FANTÁSTICOS Y DÓNDE ENCONTRARLOS

12.27 GOL 2. VIVIENDO EL SUEÑO

14.43 HAIRSPRAY, SUÉLTATE EL PELO

16.56 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL LEÓN, LA BRUJA Y EL ROP

19.27 ANIMALES FANTÁSTICOS Y DÓNDE ENCONTRARLOS

22.00 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LAS DOS TORRES


TCM

07.11 LA NIÑERA - T. 4 - EP. 21

07.35 LOST - T. 6 - EP. 10 - THE PACKAGE

08.20 LOST - T. 6 - EP. 11

09.05 LOST - T. 6 - EP. 12

09.50 LOST - T. 6 - EP. 14

10.34 CASADOS CON HIJOS - T. 3 - EP. 1

10.59 CASADOS CON HIJOS - T. 3 - EP. 2 - I’M GOING TO SWEATLAND

11.24 CASADOS CON HIJOS - T. 3 - EP. 3

11.49 LA NIÑERA - T. 4 - EP. 19 - FRAN’S ROOTS

12.12 LA NIÑERA - T. 4 - EP. 20

12.34 LA NIÑERA - T. 4 - EP. 21

12.58 LOST - T. 6 - EP. 10

13.43 LOST - T. 6 - EP. 11

14.27 CASADOS CON HIJOS - T. 3 - EP. 1

14.52 CASADOS CON HIJOS - T. 3 - EP. 2

15.17 CASADOS CON HIJOS - T. 3 - EP. 3

15.41 TONTO Y RETONTO

17.31 ANALÍZATE

19.24 LOS FEDERALES

22.00 EL ESPECIALISTA


TNT

06.31 TRON. EL LEGADO

08.39 UP. UNA AVENTURA DE ALTURA

10.23 TOY STORY 3

12.12 BATMAN VS. SUPERMAN. EL AMANECER DE LA JUSTICIA

14.55 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE - PARTE

17.29 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE - PARTE

19.50 SÍGUEME EL ROLLO

22.00 ME CASÉ CON UN BOLUDO


SPACE

06.00 EL ENFOQUE SARATOV

07.15 BREAKING NEWS

08.49 KARATE KID

11.03 JACKIE CHAN’S. PRIMER IMPACTO

12.31 EL INVENCIBLE

14.04 EL PODER DEL TALISMÁN

15.42 SHANGHAI KID

17.40 KARATE KID

20.14 DESPUÉS DE LA TIERRA

22.00 ANNABELLE

23.56 EN PRESENCIA DEL DIABLO


CINECANAL

06.00 EL ENFOQUE SARATOV

07.15 BREAKING NEWS

08.49 KARATE KID

11.03 JACKIE CHAN’S. PRIMER IMPACTO

12.31 EL INVENCIBLE

14.04 EL PODER DEL TALISMÁN

15.42 SHANGHAI KID

17.40 KARATE KID

20.14 DESPUÉS DE LA TIERRA

22.00 ANNABELLE

23.56 EN PRESENCIA DEL DIABLO


A DÓNDE IR

PLAZA ABSALÓN ROJAS (PEDRO LEÓN GALLO Y COLÓN)

*DOMINGO 28, A LAS 20, SE PRESENTARÁ LA ORQUESTA ESTABLE UNSE, CON LA DIRECCIÓN DEL PROFESOR PEDRO BARBIERI.


CASA DEL BICENTENARIO (OLAECHEA Y MENDOZA)

*DOMINGO 28, A LAS 17.30, RECITALES DE SADAIC CON RAMÓN VILLARREAL Y SU TRÍO SAUCE SOLO. A LAS 20, KALAMA TROPICAL.

*DOMINGO 28, A LAS 21.30, REPONDRÁN LA OBRA “LA FOTO”.


TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 376)

*DOMINGO 5, A LAS 20, LLEGA MIDACHI CON SU RENOVADO ESPECTÁCULO. 

*JUEVES 9 DE MAYO, A LAS 21, NOCHE DE EMBRUJO Y GLORIAS DEL TANGO 3, CON “EL RAFA” MIGUEL, LECHUGA JEREZ,CIELITO DUARTE, CACHO DUVAL, NELLY GALLARDO Y LA ACADEMIA TANGO MANZI.

*VIERNES 10, A LAS 22, “SIN CODIFICAR 10 AÑOS” TRAE SU HUMOR.


CINES

SUNSTAR

LOS VENGADORES, FIN

DEL JUEGO (3D)

ACCION (+ 13 AÑOS)

28,29,30/04 14:30 (CAST) 18:05

(CAST) 21:45 (CAST)

SHAZAM (2D)

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

28,29,30/04 14:10 (SUBT) 16:50

(SUBT) 19:30 (SUBT)

LOS VENGADORES, FIN

DEL JUEGO (2D)

ACCION (+ 13 AÑOS)

28/04 14:20 (CAST) 17:55 (CAST)

21:30 (SUBT) 22:30 (SUBT)

29,30/04 14:20 (CAST) 17:55 (CAST)

22:00 (SUBT) 22:30 (SUBT)

PARQUE MÁGICO (2D)

ANIMACION (ATP)

28,/04 13:40 (CAST) 15:30 (CAST)

29,30/04 15:30 (CAST)

DUMBO (2D)

AVENTURA (ATP)

HASTA EL 30/04 17:20 (CAST) 19:40

(CAST)

AFTER: AQUÍ COMIENZA

TODO (2D)

ROMANCE (+ 13 AÑOS)

28,29,30/04 22:00 (SUBT)

LA MALDICIÓN DE LA

LLORONA (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

28,29,30/04 14:30 (CAST) 17:00

(CAST) 19:30 (CAST) 22:40 (SUBT)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

DUMBO ATP

CASTELLANO 2D 16:10 -

CASTELLANO 2D 14:30 (sábado,

domingo y miércoles)

AVENGERS: ENDGAME APTO

13 años ESTRENO

CASTELLANO 2D 15:30- 17:00-

19:20- 23:10

SUBTITULADO 2D 23:10 (SOLO

JUEVES)

CASTELLANO 3D 18:40- 22:30

LA MALDICIÓN DE LA

LLORANA APTO 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:50 - 22:50

SUBTITULADO 2D 22:50 (SOLO

JUEVES)

‘Por disposición de la compañía distribuidora no se aceptarán promociones durante los primeros 4 días de proyección de AVENGERS: ENDGAME.


PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $190

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$120 todos los días

3D Entrada General: $200

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$130 todos los días.


La Tapa de Hoy

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