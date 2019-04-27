CARTELERA 28 de Abril / TV / CINE / SHOWS

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CANAL 7
10.00 FINDE EN NICK
11.00 SANTA MISA
12.00 KALLY’S MASHUP
12.45 LA PEÑA DE MORFI
17.30 CASO CERRADO
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 EL PRECIO JUSTO - ESPECIAL FAMOSOS
22.00 OPINIÓN DEPORTIVA
22.30 POR EL MUNDO
00.30 MTV CANIGGIA LIBRE
01.00 NATURALEZA SALVAJE
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
12.00 SECRETOS VERDADEROS
13.30 S.T.O
16.00 MAURO, LA PURA VERDAD
19.00 INFAMA
20.30 LA CORNISA
22.00 DEBO DECIR
TV PÚBLICA
14.30 COCINEROS
16.30 LOCOS POR EL CAMPO
17.30 UN TERCIO
18.00 DOCUMENTALE
20.00 LA LIGA DE LA CIENCIA
CANAL 9
12.00 FIESTAS ARGENTINAS
13.00 CARNA A LA PARRILLA
14.00 VEER
14.30 EL CHAVO
18.00 DALE LIKE
20.00 IMPLACABLES
EL TRECE
11.00 CARBURANDO
13.00 ALMORZANDO CON M. LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
22.00 EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO
23.45 PASIÓN POR EL FÚTBOL
CANAL 14
12.30 RINCÓN DE LA EMPANADA TV
13.00 PEDALIER
13.30 RUIDO DE MOTORES
14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
14.30 RECORDANDO
15.30 DE A DOS
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. REGATAS
19.00 DALE FERRO
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 TICKET AL SHOW
22.00 CORAZÓN DE VINILO
22.30 SGO BAILA
23.00 BÁSQUET FEMENINO: BELGRANO VS. CORONEL SUAREZ
CANAL 4
16.00 EXPRESS AMATEUR
17.00 CINE EXPRESS
19.00 TE QUIERO, BANDA
19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 EXPRESSIONES
PELÍCULAS
CINEMAX
06.00 HAIRSPRAY, SUÉLTATE EL PELO
08.13 MINI ESPÍAS 4. LOS LADRONES DEL TIEMPO
09.56 ANIMALES FANTÁSTICOS Y DÓNDE ENCONTRARLOS
12.27 GOL 2. VIVIENDO EL SUEÑO
14.43 HAIRSPRAY, SUÉLTATE EL PELO
16.56 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL LEÓN, LA BRUJA Y EL ROP
19.27 ANIMALES FANTÁSTICOS Y DÓNDE ENCONTRARLOS
22.00 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LAS DOS TORRES
TCM
07.11 LA NIÑERA - T. 4 - EP. 21
07.35 LOST - T. 6 - EP. 10 - THE PACKAGE
08.20 LOST - T. 6 - EP. 11
09.05 LOST - T. 6 - EP. 12
09.50 LOST - T. 6 - EP. 14
10.34 CASADOS CON HIJOS - T. 3 - EP. 1
10.59 CASADOS CON HIJOS - T. 3 - EP. 2 - I’M GOING TO SWEATLAND
11.24 CASADOS CON HIJOS - T. 3 - EP. 3
11.49 LA NIÑERA - T. 4 - EP. 19 - FRAN’S ROOTS
12.12 LA NIÑERA - T. 4 - EP. 20
12.34 LA NIÑERA - T. 4 - EP. 21
12.58 LOST - T. 6 - EP. 10
13.43 LOST - T. 6 - EP. 11
14.27 CASADOS CON HIJOS - T. 3 - EP. 1
14.52 CASADOS CON HIJOS - T. 3 - EP. 2
15.17 CASADOS CON HIJOS - T. 3 - EP. 3
15.41 TONTO Y RETONTO
17.31 ANALÍZATE
19.24 LOS FEDERALES
22.00 EL ESPECIALISTA
TNT
06.31 TRON. EL LEGADO
08.39 UP. UNA AVENTURA DE ALTURA
10.23 TOY STORY 3
12.12 BATMAN VS. SUPERMAN. EL AMANECER DE LA JUSTICIA
14.55 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE - PARTE
17.29 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE - PARTE
19.50 SÍGUEME EL ROLLO
22.00 ME CASÉ CON UN BOLUDO
SPACE
06.00 EL ENFOQUE SARATOV
07.15 BREAKING NEWS
08.49 KARATE KID
11.03 JACKIE CHAN’S. PRIMER IMPACTO
12.31 EL INVENCIBLE
14.04 EL PODER DEL TALISMÁN
15.42 SHANGHAI KID
17.40 KARATE KID
20.14 DESPUÉS DE LA TIERRA
22.00 ANNABELLE
23.56 EN PRESENCIA DEL DIABLO
CINECANAL
06.00 EL ENFOQUE SARATOV
07.15 BREAKING NEWS
08.49 KARATE KID
11.03 JACKIE CHAN’S. PRIMER IMPACTO
12.31 EL INVENCIBLE
14.04 EL PODER DEL TALISMÁN
15.42 SHANGHAI KID
17.40 KARATE KID
20.14 DESPUÉS DE LA TIERRA
22.00 ANNABELLE
23.56 EN PRESENCIA DEL DIABLO
A DÓNDE IR
PLAZA ABSALÓN ROJAS (PEDRO LEÓN GALLO Y COLÓN)
*DOMINGO 28, A LAS 20, SE PRESENTARÁ LA ORQUESTA ESTABLE UNSE, CON LA DIRECCIÓN DEL PROFESOR PEDRO BARBIERI.
CASA DEL BICENTENARIO (OLAECHEA Y MENDOZA)
*DOMINGO 28, A LAS 17.30, RECITALES DE SADAIC CON RAMÓN VILLARREAL Y SU TRÍO SAUCE SOLO. A LAS 20, KALAMA TROPICAL.
*DOMINGO 28, A LAS 21.30, REPONDRÁN LA OBRA “LA FOTO”.
TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 376)
*DOMINGO 5, A LAS 20, LLEGA MIDACHI CON SU RENOVADO ESPECTÁCULO.
*JUEVES 9 DE MAYO, A LAS 21, NOCHE DE EMBRUJO Y GLORIAS DEL TANGO 3, CON “EL RAFA” MIGUEL, LECHUGA JEREZ,CIELITO DUARTE, CACHO DUVAL, NELLY GALLARDO Y LA ACADEMIA TANGO MANZI.
*VIERNES 10, A LAS 22, “SIN CODIFICAR 10 AÑOS” TRAE SU HUMOR.
CINES
SUNSTAR
LOS VENGADORES, FIN
DEL JUEGO (3D)
ACCION (+ 13 AÑOS)
28,29,30/04 14:30 (CAST) 18:05
(CAST) 21:45 (CAST)
SHAZAM (2D)
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
28,29,30/04 14:10 (SUBT) 16:50
(SUBT) 19:30 (SUBT)
LOS VENGADORES, FIN
DEL JUEGO (2D)
ACCION (+ 13 AÑOS)
28/04 14:20 (CAST) 17:55 (CAST)
21:30 (SUBT) 22:30 (SUBT)
29,30/04 14:20 (CAST) 17:55 (CAST)
22:00 (SUBT) 22:30 (SUBT)
PARQUE MÁGICO (2D)
ANIMACION (ATP)
28,/04 13:40 (CAST) 15:30 (CAST)
29,30/04 15:30 (CAST)
DUMBO (2D)
AVENTURA (ATP)
HASTA EL 30/04 17:20 (CAST) 19:40
(CAST)
AFTER: AQUÍ COMIENZA
TODO (2D)
ROMANCE (+ 13 AÑOS)
28,29,30/04 22:00 (SUBT)
LA MALDICIÓN DE LA
LLORONA (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
28,29,30/04 14:30 (CAST) 17:00
(CAST) 19:30 (CAST) 22:40 (SUBT)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
DUMBO ATP
CASTELLANO 2D 16:10 -
CASTELLANO 2D 14:30 (sábado,
domingo y miércoles)
AVENGERS: ENDGAME APTO
13 años ESTRENO
CASTELLANO 2D 15:30- 17:00-
19:20- 23:10
SUBTITULADO 2D 23:10 (SOLO
JUEVES)
CASTELLANO 3D 18:40- 22:30
LA MALDICIÓN DE LA
LLORANA APTO 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:50 - 22:50
SUBTITULADO 2D 22:50 (SOLO
JUEVES)
‘Por disposición de la compañía distribuidora no se aceptarán promociones durante los primeros 4 días de proyección de AVENGERS: ENDGAME.
PRECIO DE LAS ENTRADAS
2D Entrada General: $190
Jubilados, Docentes y Estudiantes:
$120 todos los días
3D Entrada General: $200
Jubilados, Docentes y Estudiantes:
$130 todos los días.