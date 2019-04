“Zamora le ha ratificado al empleado público provincial que se quede tranquilo”

27/04/2019 - 22:10 Política

“El discurso ha tenido momentos emotivos, en los que ha recordado el trabajo que viene realizando el Frente Cívico desde que asumió la primera gobernación y la continuidad con la ex gobernadora”, señaló José Gómez, secretario general de la CGT local. Destacó que “se ha referido al empleo, en toda esta inseguridad económica, laboral y política que vive el país y ha ratificado una vez más con mucho énfasis y seguridad al empleado público provincial que se quede tranquilo porque va a continuar con esta política de cubrir el trabajo”.

Recordó, también, que en el mensaje se dejó claro “que todos los logros alcanzados a través de la Mesa de Diálogo se van a hacer efectivos y que no corre ningún peligro comparando también con lo que ha sido la ley ómnibus y otras cosas más que han sucedido en el transcurso de la década pasada”.

Gómez señaló que “lo he visto realmente, no sé si amargado, pero cuando se ha manifestado respecto de lo que nos está pasando a nosotros con empresas que se radicaron a partir de la ley de promoción industrial y que hoy lamentablemente cierran sus puertas como Viluco en Frías y la baja de personal en la textil de La Banda. Aclaró en todo momento que son políticas que repercuten en todo el país porque son implementadas y enfocadas por un gobierno nacional que no tiene sensibilidad hacia la clase trabajadora, cosa que no ocurre en Santiago del Estero”.

Por otro lado dijo: “Sabemos que las obras significan continuidad laboral así que agradecemos esa continuidad que se viene dando en ciertos sectores como ser la obra pública que beneficia muchísimo a la construcción y a todos sus anexos”.l