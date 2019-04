Aconsejan pensar en la ciberseguridad como una parte importante de la vida cotidiana

27/04/2019 - 23:08 Santiago

La ciberseguridad, que crece más lenta que el cibercrimen, es un asunto de seguridad nacional pero también algo cultural que debería ser abordado desde la escuela, ya que todas las personas tienen una vida digital, y enfrentan un ecosistema delictivo que encuentra ante sí un campo fértil, analizó el investigador mexicano Roberto Martínez.

A medida que las tecnologías e internet se apoderan cada vez de más aspectos de la vida cotidiana -comunicaciones, trámites bancarios, trabajo, entretenimiento, salud-, crece del otro lado de la pantalla un ecosistema delictivo en constante cambio, que propone escenarios distintos a los de hace apenas pocos años.

El cibercrimen “avanza más rápido que la ciberseguridad por varias razones”, aunque “básicamente siempre que haya una motivación económica va a existir alguien que se quiera dedicar a sacarle partido a eso”, graficó Martínez.

Llegado de México para abrir el Congreso y Feria Iberoamericana de Seguridad de la Información “Segurinfo 2019” realizado en la ciudad de Buenos Aires, Martínez integra el equipo internacional de investigadores de Kaspersky Lab, un grupo de 45 expertos repartidos por el mundo.

Su trabajo es “similar al del paleontólogo: a partir de una pieza, ir descubriendo las partes hasta armar el rompecabeza, para evitar que el problema que tuvimos vuelva a suceder”.

“¿Por qué crece el cibercrimen? Porque (los delincuentes) ven que hay un campo fértil, ven que hay gente que sigue abriendo los archivos adjuntos, que sigue creyendo que se ganó un premio en un sorteo, que abriendo tal programa va a ver Game of Thrones gratis”, caracterizó.

Ese panorama va camino a agravarse en la medida en que las personas no sean conscientes de los riesgos que enfrentan.

Uso temprano

“Nosotros crecimos en una generación en la que ni se usaba la computadora, aprendimos sobre la marcha a usar tecnología. Hoy un papá le da a su hijo un smartphone, una tablet, pero no se toma el tiempo para hablar con él acerca de los riesgos. El chico crece de manera natural con la tecnología, la adopta, la usa y listo, pero nadie le habla de los riesgos. Es un tema que sería sano que se tratara en las escuelas”, graficó.

Es que, para el investigador, es importante que las personas vean esto “como una parte importante de su vida. Al final, ya todos tenemos una vida digital, una red social, una aplicación de banco. Es fundamental”.

La industria del cibercrimen representa un negocio lucrativo que les generará a las empresas de todo el mundo pérdidas de entre 5,2 y 6 billones de dólares en los próximos tres a cinco años, según dos informes privados dados a conocer en febrero por esta agencia. Sin embargo, “la tecnología avanzó tan rápido que no ha permitido ir al mismo ritmo. Aparecen amenazas que antes no existían y no se sabe qué hacer. Creo que es un tema de ir aprendiendo”, reflexionó Martínez.