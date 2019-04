Slam Zensational estuvo intratable

28/04/2019 - 02:25 Deportivo

En lo que fue una gran reunión burrera, Slam Zensational, con la monta de Ángel Vai, se adueñó del premio Clásico Autonomía Provincial sobre 1600 metros. Ganó por 2 cuerpos ante una multitud que llenó el Hipódromo 27 de Abril.

Detrás se ubicaron: Sioropaluk, Desk jet, Servus, De Cero, Bay Orp, Román Torrent, Secret Admirer, My Little Freud, Teneme al Tanto, Merlot Rye y Mic Birthday.

En el cierre se entregaron los premios. Estos son los resultados.

Primera carrera, premio Antonino Taboada sobre 400 metros: 1) Tax Income; 2) Candy Luz; 3) Buen Amigo; 4) Capitán América; 5) Soy Bauti; 6) Calandria.

Segunda carrera, premio Pedro León Gallo sobre 425: 1) Black Magic; 2) Don Lanzin; 3) Pinino; 4) Alileo; 5) Clarita; 6) Cristal Dubai.

Tercera, premio Pozo de Vargas sobre 500: 1) Absolute Truth; 2) Calchinero; 3) Yes Or Not; 4) Don Mirón.

Cuarta carrera, premio especial Instituto Ibarriano sobre 500: 1) Grito Frondi; 2) Danza Fortuna; 3) Moan; 4) High Admiral; 5) Lookinfer Halo.

Quinta carrera, premio Coronel Lorenzo Lugones sobre 1000: 1) La Haydee; 2) Don Costello; 3) Queto Dad; 3) Salto Do Ceu; 4) Suggestive Male; 5) Russian Country; 6) Gato Siamés; 7) Oriental Máster.

Sexta carrera, premio Francisco de Uriarte sobre 1200: 1) Mokaccino; 2) Only You; 3) Storm Sky; 4) Norway Opera; 5) Retengo.

Séptima carrera, Juan Dorrego sobre 1200: 1) Coitaluz; 2) Special Rate; 3) Solución Blanc; 4) Gin Fizz; 5) Kemboi; 6) Importado; 7) Secreto Mío; 8) Bor Cat; 9) Chevere Sam.

Octava carrera, Unión del Trabajadores del Turf y Afines sobre 1500: 1) Bañado en Oro; 2) Bengala Inc; 3) Parche En El Ojo; 4) Metronia; 5) Mister Chopo; 6) Sofiato Rate; 7) Port Louis.

Novena carrera, Clásico David Tarchini sobre 1100: 1) Gringo Cap; 2) Seriote Man; 3) Harlan Perugia; 4) Corcel Romano; 5) Estoy Libre.

Undécima carrera, premio Pacto de Vinará sobre 400: 1) Stecker; 2) Don Pecan; 3) Qué Buen Niño; 4) Doña Genia; 5) Doña Barbara.

Duodécima carrera, premio Juan Felipe Ibarra 330: 1) Octavianus; 2) El Pollo; 3) Mamonero.

Decimotercera carrera, premio Carlos Herrera sobre 290: 1) Facundito; 2) Fiesta Negra; 3) Pichoncita; 4) Liberado; 5) Cuento de Fuego.