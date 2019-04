Joven denunció a vecino, Federal, por acoso-rapto

28/04/2019 - 02:34 Policiales

Una estudiante se resguardó dentro de la Unse y así logró escapar de un vecino, funcionario de la Policía Federal, a quien atribuyó acoso reiterado, amenazas y un claro intento por encerrarla en el coche.

Según denuncia en la Seccional 3ª, la joven tiene 20 años y reside en el norte de la capital.

Reveló que a la 1.30 esperaba el colectivo frente al Hospital Regional. Detuvo la marcha un auto rojo y vio a su vecino, un policía Federal.

“Subí, cómo vas a estar sola aquí; dale subí”, le habría señalado.

“Yo no te conozco bien; no voy a subir, vete, déjame tranquila”, respondió la joven. Igual, él insistió y con fuerza la tomó del brazo y la ingresó en el coche.

Como pudo, ella forcejeó y logró soltarse, pero cayó al asfalto.

Corriendo, ingresó a la Unse y el automovilista le habría advertido: “Más vale que no le digas a nadie, porque no sabes lo que te va a pasar”. Según la joven, no es la primera vez que la acosa.