“Caminamos hacia el bicentenario de nuestra Autonomía sin deudas y sin rojos en las cuentas”

28/04/2019 - 02:41 Política

Ante la Legislatura de la provincia, el gobernador Gerardo Zamora brindó su discurso anual para todos los santiagueños, repasando las acciones de gobierno encaradas durante 2018 y los lineamientos fijados para el presente ejercicio de su gestión.

En varios párrafos, remarcó la importancia de mantener el equilibrio financiero ante un panorama nacional complicado. Por ello, valoró logros como la continuidad de acciones para sostener el trabajo como por ejemplo la continuidad de obras, y el pago de salarios en tiempo y forma y mejoras en los básicos.

Tras realizar un balance de las obras públicas en el primer año de su tercera gestión de gobierno, anunció un nuevo plan de viviendas “para llegar a todas las familias vulnerables que aún viven en ranchos o casas precarias”.

“En 14 años de gestión conseguimos mantener el equilibrio financiero y desendeudamiento de la provincia, lo que nos permite realizar inversiones logrando romper viejas asimetrías sociales”, sostuvo el gobernador en el inicio de su mensaje.

Continuó: “Pese al contexto actual profundamente recesivo, no dejaremos de trabajar para mantener el equilibrio financiero que nos ha caracterizado por sobre otras provincias”.

“Logramos en materia salarial brindar un importante aumento, y fuimos unas de las pocas provincias del país en otorgar un incremento del 40% por sobre la media nacional y un bono de la suma de 15 mil pesos pagado en 3 cuotas, la más alta del país”, rescató.

Y remarcó: “Esto resulta de una gestión de gobierno ordenada, una administración de ingresos prolija y sustentada en la correcta asignación del gasto. A eso se suma que no hemos dejado, ni dejaremos, de implementar acciones vinculadas a mejorar la calidad de vida de todos, generando posibilidades e igualdades que rompan con asimetrías sociales y generen desarrollo económico sustentable”.

En otro tramo de su mensaje que duró un poco más de dos horas, Zamora puso de resalto que “en el año 2018, volvimos a ejecutar el Presupuesto en forma equilibrada, respetando las pautas establecidas en la ley de responsabilidad fiscal y buenas prácticas de gobierno, aun en la mala situación económica general del año pasado”.

“Asimismo -continuóvenimos tomando las previsiones necesarias para que durante este año, obtengamos el mismo resultado, pese al contexto actual, profundamente recesivo, que impacta negativamente en los ingresos, producto de la caída de la actividad económica a nivel general”.

Economía nacional

Fue entonces, que el mandatario santiagueño advirtió sobre la necesidad de “un cambio en la política económica” nacional y que tuvo impacto en la provincia con cierre de comercios y despidos en las principales industrias como la textil y la de biocombustibles.

“Es indudable que se necesita un cambio de política económica, porque si no recuperamos la capacidad de producir y consumir, no hay trabajo ni futuro para la gente”, alertó.

El mandatario provincial explicó que “muchos no tienen idea de lo que hemos perseverado para lograr radicaciones de industrias, para que la gente tuviera trabajo, a través de dar valor agregado a nuestra producción primaria con inversiones privadas y que hoy se suman al índice de desocupados en todo país”.

“Somos conscientes de que las fábricas no se reabren un día para el otro y esto provoca un dolor tremendo, del que quizás no se toma dimensión, cuando solo es la noticia de un día y se analiza como un simple conflicto entre empleados y patrones, como si no fuese el resultado de un modelo económico”, cuestionó.

“Me duelen estas políticas”

El gobernador Zamora, al analizar el cierre de industrias en el país apuntó: “No voy a hacer política opositora con esto, no es mi estilo, pero me duelen estas políticas económicas erradas, que espero podamos revertir con respeto e inteligencia entre todos”, remarcó.

En la misma línea, destacó: “Lo digo, sobre todo, pensando en Santiago del Estero, donde a la fecha este es el balance en materia industrial, donde lo malo lamentablemente opaca cualquier balance positivo que intentemos hacer”.

Finalmente y con respecto a este tema, indicó: “Solo puedo asegurarles que no me quedaré de brazos cruzados, en la idea de una provincia industrializada. No nos debemos resignar, no debemos desistir; las políticas que destruyen la industria nacional y generan atraso no pueden vencer al trabajo y la producción como herramienta de transformación económica y social y haremos lo necesario, con todas nuestras fuerzas, en ese sentido, queridos comprovincianos”, concluyó.

Indicador social

En otro pasaje de su mensaje y en la jornada en que se celebra el 199º aniversario de la Autonomía de Santiago del Esteros, Zamora dijo que en su Gobierno, la provincia logró salir de los últimos lugares de los índices de pobreza e indigencia nacional.

“No quiero decir que estamos conformes, ni que debemos pensar que estamos bien, mucho menos para alegrarnos de que ya no estemos a la cabeza en el índice de pobreza como históricamente nos situaron datos oficiales, en el que pasamos del primero al cuarto lugar por debajo de los aglomerados de Corrientes, Concordia y Gran Resistencia”, añadió.

Zamora aseguró que “todo índice de pobreza nos duele y cualquier santiagueño en esa situación es una deuda pendiente que debemos revertir y lo mismo puedo decir al ver que con índices casi idénticos, apenas han quedado por debajo nuestro Salta, Gran Cordoba, partidos de la provincia de Buenos Aires y Posadas”.

“La decisión de invertir más recursos frente a una crisis que empezaba a profundizarse casualmente en abril, con políticas activas sirvieron al menos para atemperar una ola de efectos negativos, que por lo visto, se han sentido mucho más fuerte en los últimos meses en provincias más ricas que la nuestra, y así lo reflejan los indicadores”, acotó.

Sobre la administración de recursos públicos en la provincia, ponderó “una gestión de gobierno ordenada, una administración de ingresos prolija y sustentada en la correcta asignación del gasto”.

Con relación a la cuestión social, destacó el trabajo iniciado por su antecesora, la exgobernadora Claudia de Zamora, con la implementación del programa Viviendas Sociales para familias de escasos recursos. Al respecto, apuntó que para este año está previsto lograr que se pongan en marcha 5.200 unidades habitacionales del programa.

Por otra parte, defendió a las personas con discapacidades ante las disposiciones del Gobierno nacional que significó que muchas de estas personas perdieran su pensión. “Hoy tenemos un contexto nacional complejo y restrictivo, pero desde Santiago del Estero no vamos a ser indiferentes sobre los derechos de las personas con discapacidad, no solo porque se encuentran consagrados con rango constitucional sino porque, además, nos sentimos obligados a acompañar los procesos de reivindicación y la defensa de los mismos, entendiendo que no deben ser variable de ajuste, ni que tampoco pueden tomarse con liviandad este tema”, subrayó.

Sobre esta cuestión, recalcó más adelante: “No vamos a dejar de defenderlos. Al contrario, cada día renovaremos el compromiso, de la mano de políticas públicas con ¿rostro humano? Como dice siempre la ex gobernadora aquí presente. No hemos dejado ni dejaremos de implementar acciones vinculadas a mejorar la calidad de vida de todos, generando posibilidades e igualdades que rompan con asimetrías sociales y generen desarrollo económico sustentable”, remarcó.