Recordó que en los 90, la Intervención Federal dejó una deuda de u$s 120 millones

28/04/2019 - 02:42 Política

Durante un párrafo de su mensaje, el gobernador Gerardo Zamora, remarcó el esfuerzo que viene poniendo el Gobierno para tomar medidas de mejoras progresivas en los salarios de estatales y de los docentes, producto del manejo responsable de las finanzas que permiten un equilibrio financierio. También, valoró el pago de los sueldos al día, y lo contrapuso a la crítica situación financiera que vivió la provincia en los 90 -recordó la sanción de la ley “Ómnibus” a la que se opuso siendo diputado provincial- y que se agudizó con la intervención federal de 1993 a cargo de Juan Schiaretti, que dejó a la provincia una deuda de u$s 120 millones. Agregó que varios años después, el gobierno del Frente Cívico se encargó de saldar esa deuda.

Al respecto, rememoró: “Estos logros, parecen a esta altura algo normal, al igual que el pago a término de los sueldos, pero no es tan común en estos momentos, basta ver a los costados o mirar hacia atrás en el tiempo. Ya lo hemos vivido los santiagueños en varias oportunidades y sabemos en carne propia, lo que las políticas de irresponsabilidad financiera producen, cuando después del endeudamiento vienen los ajustes, que siempre recaen primero sobre los asalariados”.

“Ya se lo sufrió con la ley “Ómnibus” del año 93, y ya sabemos lo que costo salir de allí; yo puedo contarlo, por si alguien por su edad no le tocó, o a lo mejor no se acuerda -con humildad lo digo, porque no me la creo ni me la voy a venir a creer a esta altura, pero también con orgullo de militante político- porque siendo un diputado de este cuerpo, me retiré del recinto dando un portazo la noche de su aprobación, porque me rebelé a votarla, a dar quórum, a ceder a los aprietes que venían desde Buenos Aires, y me opuse a esa ley y las consecuencias que sabía que iba a traer”, recalcó.

“Y miren si cuesta tiempo revertir: que fue quien habla, recién 12 años después, en septiembre del 2005, siendo ya gobernador de la provincia, el que la derogó definitivamente y puso movilidad al índice docente entre otras cosas. Y puedo contarles también, porque a los pocos días de aquello, vino la Intervención Federal a nuestra provincia, desde diciembre de 1993 hasta mediados de 1995, y por si alguno tampoco se acuerda, en vez de venir a solucionar nuestros problemas financieros como algunos decían, nos dejó una deuda de 120 millones de dólares, por la cual Santiago del Estero tuvo que emitir bonos internacionales con garantía soberana, con una tasa de interés usuaria como las que actualmente debe pagar la Argentina”, subrayó.

Agregó: “Y de eso también puedo hablar con autoridad, porque fue en el año 2012 recién, que desde mi gestión pudimos cancelarla junto con otros préstamos”.