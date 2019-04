Famosos confesaron cómo los afecta la crisis económica

28/04/2019 - 09:33 Pura Vida

Actores, cantantes y divas del mundo del espectáculo expresaron con sus palabras, cómo los toca la inflación, la suba del dólar y la situación política y social que atraviesa Argentina.

Una de las primeras en contar su situación personal fue Georgina Barbarossa, quien ya en 2018 aseguraba que el dinero no le alcanzaba: “Cuando voy al supermercado no me alcanza la plata. No compro más la leche en cartón, sino que compro en sachet aunque pierda la comodidad de apilarlas. Tengo que hacer recortes”.

“Es la primera vez que el agua me llega al cuello”, confesó por su parte Enrique Pinti: “Me asusta cuando me llegan (no solo) las boletas de la luz y el gas, sino la prepaga. Tengo una prepaga buena que saqué en el año ‘83 y tengo el mejor plan; me vinieron 39 mil pesos, más la insulina que uso, que es importada porque así me lo indicó el diabetólogo, y eso me sale 36 mil pesos por mes”.

Nazarena Vélez también habló de los cambios en su consumo: “Tengo que elegir lo que voy a comprar. Hay cosas que ya no llevo”. En ese sentido, contó que optó por consumir segundas marcas en el supermercado.

Ana María Picchio dijo que sacó su propia SUBE para poder ir al teatro: “Tengo dificultades y nunca las había tenido; es la primera vez, las cosas no están bien. Trato de hacer malabares para estar un poco más contenta de lo que se me ve”.

Paola Krum, muy crítica del Gobierno, quien se vio obligada a modificar alguno de sus hábitos como tener "solo un cuarto calefaccionado, porque las cosas están difíciles”, en relación al aumento del gas o volver a cocinar: “Antes, pedía delivery todos los días y ahora no puedo”, fue la frase culmine y trajo como resultado un sinfín de burlas en las redes sociales.

Susana Giménez fue una de las más contundentes en su descargo contra las medidas tomadas por el gobierno de Mauricio Macri: “Estamos en un momento especial económico porque el país arde. La gente está muy triste. Las cifras son increíbles, los aumentos también. No sé cómo, pero tienen que parar los aumentos. No se puede aumentar todos los días porque la gente se vuelve loca”.

Fede Bal también se quejó de la crisis y se sinceró: “Muchas veces me cuesta llegar a fin de mes”. En su descargo, el actor habló sobre los gastos en el supermercado y la creencia de que los famosos “ganan millonadas”.