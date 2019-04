El celular le salvó la vida tras recibir un disparo cuando iban a robarle

28/04/2019 - 12:33 Policiales

A mediados de esta semana, se conoció la increíble historia de una joven de 26 años que se desempeña como docente en una escuela para chicos con discapacidad, y que sufrió un violento asalto.

El hecho se registró en la ciudad de Famaillá, provincia de Tucumán, y tuvo como protagonista a Nancy Lazarte, quien salió de su trabajo y fue hacia la parada de colectivos el pasado miércoles por la noche.

En ese momento, dos motochorros la interceptaron para robarle y ella se resistió, forcejeando con uno de los malvivientes mientras sostenía su teléfono a la altura del abdomen. Tras el forcejeo, el ladrón le disparó dos veces y se dieron a la fuga en la moto.

Un hombre que presenció la situación la trasladó al hospital, pero Nancy no tenía herida alguna. Fue su celular el que evitó una herida de fuego importante en su abdomen ya que absorbió el disparo.





La mujer, contó que en esa zona "hay mucha falta de iluminación" y que fue por ese lugar ese día porque era más cercano a la escuela en la que trabaja y porque llovía.

"No me imaginé que iba a reaccionar así. No sé porqué me resistí así. Tampoco sé si le hubiera dado el celular, si no me disparaba igual. Todavía no puedo creer lo que pasó", expresó a los medios.

Hasta el momento, no pudieron dar con los delincuentes y aún continúa su búsqueda mientras que la docente expresó: "Claramente mi vida cambió. Pero ahora tengo que volver a trabajar y no sé cómo voy a hacer. Tengo mucho miedo", concluyó.