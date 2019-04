Habló el profe de la foto viral: “No es la primera vez que lo hago”

28/04/2019 - 18:52 Interior

Luego de que la foto del profesor del IFD Nª15, Diego Quatrini tomando a un bebé en sus brazos , mientras la mamá se sacaba las dudas del tema que se estaba tratando y que se convirtió en viral. EL LIBERAL, lo entrevistó para conocer sus sensaciones y aspectos a tener en cuenta.

“La foto y la publicación me sorprendieron mucho, y que se haya virilizado este gesto que tuve, aún más. No es la primera vez que tengo en mis brazos al hijo/a de una alumna, ya que no me molesta que estén en mis clases, me da ternura, porque entiendo que la mamá seguramente no tiene otra opción mejor”, expresó.

A continuación, nos contó qué fue lo que sucedió: “La mamá de Isaías me hace una consulta de una actividad, entonces para yo poder sacar la duda de la alumna le dije que pasara al pizarrón y que me dé su hijo para que lo alce. Ella accedió inmediatamente y bueno, en ese momento Yamila Sosa tomó la foto”.

A pesar de las repercusiones, el docente le restó importancia a su gesto: “Para mí es algo natural, fue instantánea. Tengo que reconocer que no suelo pasar al pizarrón a las mamas que traen a sus niños para no producir algún tipo de malestar, pero ésta vez se dio porque el niño me seguía y no lloraba. Fue algo natural”.

Quatrini rescató “los valores humanos de los alumnos y colegas que apoyan a estudiantes en estas situaciones” y remarcó que hay “un hermoso grupo de alumnos”, ya que de lo contrario “no se turnarían para alzar a los bebés”.

Por último, expresó: “Insto a las mamas que están en la misma situación a animarse y concurrir a nuestras aulas ya que encontrarán el apoyo y contención de todo nuestro maravilloso plantel de profesionales”.