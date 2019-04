“Trataron de usarlo políticamente diciendo que yo quería voltear a un funcionario”

28/04/2019 - 21:33 Pura Vida

Romina Manguel aseguró que su relato fue tergiversado. “Lo que generó eso fue espantoso. Lo trataron de usar políticamente diciendo que yo quería voltear a un funcionario’, indicó ante las cámaras al tiempo que aseguró que ella misma decidió no dar a conocer el nombre de su acosador.

“Me volvieron loca y la pasé tan mal... pero si me volviese a pasar no sé si lo contaría. Soy honesta y mis amigas me van a matar”, agregó.

En tanto, dijo que ‘un grupo de política pesado’ intentó ‘encubrir esos chats’. ‘Dijeron que yo había salido con esa persona cuando estaba casada”, se quejó indignada. “Yo no soy el espectáculo” Además, para justificar su postura de no denunciar públicamente a ese político, la periodista expresó: “Yo no soy del espectáculo, no estoy acostumbrada, no lo supe manejar. Hago lo que puedo”.

Al finalizar el programa, la periodista agregó en su cuenta de Twitter: “Gracias a todo el equipo de Podemos Hablar. A Andy Kusnetzoff por hacerme sentir tan cómoda en un ambiente que no es el mío y le tenía más miedo que a la mesa de Animales sueltos.

Pasé una gran noche con todos ustedes. Luciana Salazar sos grosa. Romina Pereiro, gracias”.