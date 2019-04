Dejaron plantada en el altar a “La Tigresa de Oriente”

28/04/2019 - 21:39 Pura Vida

“La Tigresa del Oriente” atraviesa un difícil momento después de que su novio la dejara plantada en el altar. Aparentemente, periodistas habrían descubierto que el hombre tenía una doble vida, por lo que escapó en el día del casamiento.

La cantante peruana estaba ya vestida de blanco junto a sus seres queridos esperando a su pareja, Elmer Molocho, con quien había anunciado con mucha felicidad su compromiso. Molocho se escapó de la iglesia y “La Tigresa” se quitó el vestido de novia y se puso un traje negro.

En Instagram, la artista publicó un escrito que dice: “Hablame siempre con la verdad, probablemente no me guste o no sepa manejarla, pero déjame que sea yo quien decida qué hacer con ella”. Millones de peruanos fueron testigos de “la fuga” que emprendió el novio de la “Tigresa del Oriente” para no casarse con ella.

El 8 de abril, “La Tigresa” anunció en la red social la fecha de la celebración: “Mis queridos tigrillos y tigrillas como ya saben por fin voy a cumplir mi sueño de casarme y ya tenemos fecha.

Será este 26 de abril de 2019”, publicó. Invitación a Tinelli La cantante que se hiciera conocida por sus videos bizarros llegó al programa “ShowMatch” para aportar su cuota de humor en el año 2017.

La artista había invitado a Tinelli para su boda, pero Marcelo le dijo que no podía porque estaba preparando el lanzamiento de su programa, que será hoy, por El Trece.