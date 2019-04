CARTELERA 29 de Abril / TV / CINE / SHOWS

28/04/2019 - 21:44 Cartelera

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 MI VIDA ERES TÚ

00.00 CAMPANAS EN LA NOCHE

01.00 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES





TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 PAKAPAKA

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 COCINEROS DE NOCHE





CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA

COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE





CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PEDALIER

14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

15.00 TORNEO REGIONAL: GUEMES

VS. CENTRAL ARGENTINO

17.00 FANÁTICAS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: BELGRANO

VS. CORONEL SUÁREZ

20.00 CULTURAR TV

21.00 ARABESC

22.00 BÁSQUET POR EL 14:

OLÍMPICO VS. REGATAS - VIVO

00.00 VIVIR SANTIAGO





CANAL 4

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO, BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES

23.00 EN PLENITUD

23.30 BACK IN TIME





PELÍCULAS

CINEMAX

01.28 EN CARNE VIVA

03.40 GÁNSTER AMERICANO

06.44 EL HOMBRE DE LA CASA

08.36 ABRACADABRA

10.28 BATTLEFIELD AMERICA

12.28 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE VENGANZA

14.16 LA FUENTE DEL AMOR

16.00 CAZADORA DE GIGANTES

17.57 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE VENGANZA

19.45 RÁPIDOS Y FURIOSOS 5IN CONTROL

22.14 EL CÓDIGO DEL MIEDO

23.58 STRIKE BACK 02 EPS 03

TNT

03.04 MACHETE

04.50 BUZZ - SEASON 8

06.00 BUZZ - SEASON 8

07.50 UP. UNA AVENTURA DE ALTURA

09.33 EN EL BOSQUE

11.47 RITMO Y SEDUCCIÓN

13.56 EXPERTA EN CRISIS

15.56 UNA ESPOSA DE MENTIRA

17.59 ME CASE CON UN BOLUDO

19.55 LA QUINTA OLA

22.00 EL HOMBRE ARAÑA

00.17 MACHETE

TCM

02.24 FURIA SALVAJE

03.55 LOST

04.40 LOST

05.26 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.36 LA NIÑERA

07.00 LA NIÑERA

07.23 LA NIÑERA

07.47 LOST

08.31 LOST

09.16 LOST

10.00 LOST

10.45 CASADOS CON HIJOS

11.09 CASADOS CON HIJOS

11.34 CASADOS CON HIJOS

11.59 LA NIÑERA

12.23 LA NIÑERA

12.46 LA NIÑERA

13.09 LOST

13.54 LOST

14.39 CASADOS CON HIJOS

15.04 CASADOS CON HIJOS

15.29 CASADOS CON HIJOS

15.54 LA NIÑERA

16.18 LA NIÑERA

16.40 ANALÍZATE

18.26 PICAPIEDRAS EN LAS VEGAS

20.17 BEETLEJUICE

22.00 FURIA SALVAJE

23.37 MASACRE EN EL BARRIO JAPONES

SPACE

04.32 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2019 - 15

MIN

06.00 OBJETIVO INVISIBLE

08.00 PRIMER GOLPE

09.27 EL BUENO DE LA PELÍCULA

10.59 SHANGHAI KID

12.57 EL SUPERAGENTE 86

14.55 AMOR Y TESORO

16.56 DESPUÉS DE LA TIERRA

18.36 SOY LEYENDA

20.24 ASALTO AL CAMIÓN BLINDADO

22.00 VACACIONES EXPLOSIVAS

23.53 BROMA SINIESTRA





A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

*DOMINGO 5 DE MAYO, A LAS 20, LLEGA MIDACHI CON SU RENOVADO

ESPECTÁCULO.

*JUEVES 9 DE MAYO, A LAS 21, NOCHE DE EMBRUJO Y GLORIAS DEL

TANGO 3, CON “EL RAFA” MIGUEL, LECHUGA JEREZ,CIELITO DUARTE,

CACHO DUVAL, NELLY GALLARDO Y LA ACADEMIA TANGO MANZI.

*VIERNES 10 DE MAYO, A LAS 22, “SIN CODIFICAR 10 AÑOS” TRAE SU

HUMOR.

*DOMINGO 12, A LAS 22, CARMEN BARBIERI Y FEDE BAL PRESENTARÁN

LA OBRA TEATRAL “NUEVAMENTE JUNTOS”.

PARANINFO DE LA UNSE

(BELGRANO (S) 1912)

EL SÁBADO 11 DE MAYO, A LAS 22, SUBIRÁ A ESCENA “SE INFIEL

Y NO MIRES CON QUIEN”, OBRA PROTAGONIZADA POR FABIÁN

GIANOLA - SILVINA ESCUDERO - STEFANO DE GREGORIO - MIRIAM

LANZONI ALEJANDRO PAKER - FLORENCIA MARCASOLI - BARBY

SILENZI - BELÉN GIMÉNEZ.





CINES

SUNSTAR

LOS VENGADORES, FIN DEL

JUEGO (3D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

29,30/04 14:30 (Cast) 18:05 (Cast)

21:45 (Cast)

SHAZAM (2D)

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

29,30/04 14:10 (Subt) 16:50 (Subt)

19:30 (Subt)

LOS VENGADORES, FIN DEL

JUEGO (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

29/04 14:20 (Cast) 17:55 (Cast) 21:30

(Subt) 22:30 (Subt)

30/04 14:20 (Cast) 17:55 (Cast) 22:00

(Subt) 22:30 (Subt)

PARQUE MÁGICO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

28,/04 13:40 (Cast) 15:30 (Cast)

30/04 15:30 (Cast)

DUMBO (2D)

AVENTURA (ATP)

HASTA EL 30/04 17:20 (Cast) 19:40

(Cast)

AFTER: AQUÍ COMIENZA

TODO (2D)

ROMANCE (+ 13 AÑOS)

29,30/04 22:00 (Subt)

LA MALDICIÓN DE LA LLORONA

(2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

29,30/04 14:30 (Cast) 17:00 (Cast)

19:30 (Cast) 22:40 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA

A MODIFICACIONES SIN

PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

DUMBO ATP

CASTELLANO 2D 16:10 -

CASTELLANO 2D 14:30 (SÁBADO,

DOMINGO Y MIÉRCOLES)

AVENGERS: ENDGAME APTO

13 años ESTRENO

CASTELLANO 2D 15:30- 17:00- 19:20-

23:10 SUBTITULADO 2D 23:10 (SÓLO

JUEVES)

CASTELLANO 3D 18:40- 22:30

LA MALDICIÓN DE LA LLORANA

APTO 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:50 - 22:50

SUBTITULADO 2D 22:50 (SÓLO

JUEVES)

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $190

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$120 todos los días

3D Entrada General: $200

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$130 todos los días.