FÚNEBRES | 29 de abril de 2019

- Hugo Walter Tolosa

- Teresa E. Marozzi de Mandrille

- Carlos María Cabo de Vila Cantos (La Banda)

- Alejandro Exequiel Miranda (La Banda)

- Julio González (La Banda - Tramo 16)

- Carlos Alberto Ríos

- Víctor Hugo Rubio

ARCHETTI DE QUAINELLE, ROSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/19|. ¿Cómo se hace para expresar el dolor por la ausencia que sentimos ante la partida de los que amamos? Tantos momentos vividos junto al calor del afecto fraterno… Tantas risas, tantos dolores y vida compartida. Prima Tota, hoy no estás porque como decía tu poesía, comenzaste tu "Vuelo" hacia la casa definitiva… Descansa en paz porque siempre estarás en nuestro recuerdo con alegría y con amor. Su prima María Elena Leal Archetti, sus sobrinos Fernando, Andrea, Paola y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ARCHETTI DE QUAINELLE, ROSA MARGARITA (Tota) (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/19|. Lucy Perez Mayoral participa con profundo dolor su fallecimiento. Acompaña a la familia en este difícil momento y ruega oraciones en su memoria.

ARCHETTI DE QUAINELLE, ROSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/19|. Dr. Guido Frediani y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Ruegan una oración en su memoria. Dios la bendiga y que brille para ella la luz que no tiene fin.

GONZÁLEZ POLTI DE VIANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Sara B. Navarrete de Hounau y familia participan con profundo pesar tan inesperada noticia lamentan no haber podido acompañar a sus hijos y respectivas familias, oportunamente por razones de salud delicada. Ruegan a Dios infinita Misericordia por el descanso eterno de la querida "Pampi" y una pronta resignación cristiana para sus hijos, nietos y demás deudos. Ofrecemos oraciones por una feliz resurrección.

RÍOS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/19|. Su esposa Marta Corvalan, sus hijos Susana, José Luis, h/pol, nietos y demás familiares participan su fallec. Sus restos serán inhumados 15 hs cemet. El Descanso, casa de duelo P. L. Gallo 330 (s/v) . Servicio Caruso Cia Arg. de Seguros. S.A. ORG. ANTONIO GUBARIA HNOS SRL.

RÍOS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/19|. "Agarraba el bombo y entonaba esta vidala - A veces sigo a mi sombra a veces viene detrás pobrecita si me muero con quien va andar… - Hoy tu sombra será puro lamento ya no tendrá ese brillo que en cada espacio llenaba, o esa sombra resplandeciente que sudaba debajo del sol ardiente, labrando la tierra incesantemente para sembrar esas verduras sabrosas. Ya no estarás para acompañarla físicamente. Hoy serás sombra de tu propia sombra. Serás esa sombra que no la veremos, pero siempre estará cuidándonos. Su esposa Marta Corvalán, sus hijos Susana, José y Luis, sus nietos José, Augusto, Nazarena, Benjamín, Florencia, Nachito y demás familiares participan su fallecimiento.

RÍOS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/19|. Su cuñada Betty Corvalán y su sobrina Nora Ponce Corvalán participan su fallecimiento y ruegan por el eterno descanso de su alma.

ROSSI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/19|. Amelia Ducca de Ordoñez, sus hijos René, Carlos y Modesto participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

ROSSI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/19|. Sus vecinos Deolindo Stabio, su esposa Ida Brun, sus hijos, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROSSI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/19|. Favian Hoyos negocios inmobiliarias participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su esposo Bernardo y toda su familia en este difícil momento. Eleva oraciones en su memoria

ROSSI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/19|. Favian Hoyos y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a su esposo Bernardo e hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

RUBIO, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Fallecio el 28/4/19|. Sus hijos Melina y Rodrigo, h/pol, Ivo Carrizo y demás familiares participan su fallec. Sus restos serán inhumados 11 hs cemet. La Esperanza. Casa de duelo A. Herrera 485 Clodomira. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

TOLOSA, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/19|. Que el Señor te de el descanso eterno y brille para ti la luz que no tiene fin. Su hermano Polo Tolosa y familia, participan con profundo dolor su perdida y acompañan a su esposa, hijos y nietos en este difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

TOLOSA, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/19|. Beco, Mary, sus hijos Carly, Marylú y Diego con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento. Hermano del Alma La Gloria te Espera. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Fernández.

ACOSTA DE GEREZ, JULIA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/18|. "Julia pasó un año desde que nos dejaste, pero tu recuerdo está intacto entre nosotros. Tu partida nos causó un gran dolor que solo se alivia al saber que estás gozando de la presencia de Dios nuestro Señor". Te extrañamos y te recordaremos por siempre. Descansa en paz y que brille para ella la luz que no tiene fin. Su esposo Mario, sus hijos Fernando, Martín y Gonzalo, hijas políticas, nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse un año de su fallecimiento.

ARANDA DE YOCCA, BERTA MANUELA (Betty) (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/10|. Y todo sigue igual, como si nada...cambiara en nuestra casa...pero se hace muy duro y penoso el ver pasar y transcurrir, el desgranarse el paso de los años...meses...los días... las horas... sin tu presencia física en nuestras vidas, en nuestras casas. Sin la esposa ...la compañera, la amiga, sin la mamá, tan amada, sin la dulzura presente de la abuela adorada y añorada... pero todo nos cuenta de que sos nuestro mas dulce ángel tutelar, que guía, orienta nuestras vidas, nuestros destinos. El de tu esposo, Héctor, de nuestros hijos Silvia Susana del Valle, Héctor Alfredo y María Alejandra. Nuestros nietos Francisco Javier; Rodrigo (a); Maia Moserrat y Matías Nicolás, Victoria Anahi , Valentina; Patricia Marcela y Ana Victoria. Y todos nosotros juntos hoy habremos de alzar los ojos, el clamor y el mas grande de los ruego, para pedir a Dios por el eterno descanso en paz de tu adorable alma, al igual que en el santo oficio de la misa hoy a las 20.30 hs en la iglesia Catedral. Descansa en paz esposa, mamá, abuela...Te amamos.

GONZÁLEZ POLTI DE VIANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Sus hijos Mariana, Francisco, Ramón y Juan Pablo agradecen a todas aquellas personas que nos acompañaron en tan triste momento y los invitamos a la misa hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica, con motivo de cumplirse nueve días de su partida a la Casa del Señor.

PAZ ROJAS, GONZALO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/19|. Sus padres Norma y Gustavo y demas familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano, co motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SILVA, CRISTIAN FERNANDO (Poroto) (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Sus padres Norma Cisneros ,Domingo Pacheco, su hija Evelyn Narela Silva, sus hnos Pipi y flia; Juan José y flia; Fernando y flia; Germán y lfia, Alejandro y flia; Javier y Sra. Analia; Rita, Lucas, tíos, primos, sobrinos, invitan a la misa al cumplirse 9 días de su fallecimiento en la parroquia San José del Bº Belgrano hoy a las 20 hs. Se ruega una oración en su memoria

----------------------------------------

ACOSTA DE GEREZ, JULIA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/18|. Querida hermana avanza por el camino que Dios preparo para tì, vivirás por siempre en mi corazón y te prometo que cuando llore por ti lo hare solo por las noches y cuando alguien mencione tu nombre fingiré que no me duele, cerrare mis ojos e imaginare que estas aquí conmigo. Tus hermanas Graciela y Vivi, hermano político Florencio Reinoso y Kika, tus sobrinos Marcela Reinoso y flia; Carolina Reinoso y flia, y Paulita Acosta. Te extrañamos.

----------------------------------------

CABO DE VILA CANTOS, CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/19|. Amigos y compañeros de trabajo de su hermana María Lourdes: David, Pablo, Juan Carlos, Cristian, Karina, Carla, Gisel participan con profundo dolor el fallecimiento de su hermano. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

CABO DE VILA CANTOS, CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/19|. Juan Carlos Terzano, y su esposa Cecilia Jorge participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su querida amiga María Lourdes y acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones

CABO DE VILA CANTOS, CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/19|. Sus compañeros y amigos Claudia Gerez, Sandra Umbides, María Egea, Miguel Badr y Fernando Bravo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CABO DE VILA CANTOS, CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/19|. La vida es una sucesión de momentos sin retorno, pero que al compartirlos se convierten en tesoros. Amigo querido, dejaste en nosotros algo muy preciado que iluminará nuestro andar. Tus amigos Ramón Revainera, Claudia Gerez, Guillermo Bonano y María Egea participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CABO DE VILA CANTOS, CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/19|. Roberto Raúl González, su esposa Susana Castro, sus hijos Marcela, Celeste, Leandro, Silvia, Federico, sus hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CABO DE VILA CANTOS, CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/19|. Dra. Marcela González Castro, su esposo Ing. Vicente Oliverio Sarquician, sus hijos Agustín y Valentina participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CABO DE VILA CANTOS, CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/19|. Los compañeros de su hermana CPN. Lourdes del centro de Convecciones Forum participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CABO DE VILA CANTOS, CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/19|. Director General Del Forum Prof. Nelson Bravo, director institucional Sr. Manuel Gómez, director de técnica Martín Gómez, expresan sus condolencias por el fallecimiento del hermano de la CPN Lourdes compañera del centro de Convecciones.

GONZÁLEZ, JULIO Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/19|. Querido hermano nos sorprendiste con tu inesperada partida. Siempre en nuestros corazones. Sus hermanos Isabel, Félix, Domingo; sus hermanos políticos Augusto Angella, Neli Pedregal y Marta Lemos participan con gran dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones a su querida memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el cemet. La Misericordia.

GONZÁLEZ, JULIO Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/19|. Tío Julio despedimos con gran dolor tu inesperada partida. Su hermano Domingo González, sus sobrinas Ani, Cristina, Adriana y Elina; sus sobrinos políticos. Kiko Neme, Héctor Nazar, Cesar Suarez, Marcelo Buongiorno y sobrinos nietos participan con gran pesar su fallecimiento. Rogamos oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el cemet. La Misericordia.

GONZÁLEZ, JULIO Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/19|. Por tu generosidad y por las hermosas reuniones en la finca. Te recordaremos con mucho cariño tío Julio querido. Su sobrino Gabriel Angella, su esposa Patricia Acuña e hijos Enzo, Sofia y Oriana participan con dolor su fallecimiento.

GONZÁLEZ, JULIO Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/19|. Sus primas Mecha e Inés Herran y sus sobrinos Adriana y Guilly participan con dolor de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria

GONZÁLEZ, JULIO Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/19|. Tío Julio. Sus sobrinos con gran dolor despedimos tu inesperada partida. Descansa en paz querido tío. Ani, Cristina, Adriana, Elina González; Gabriel Angella; Marina Rodini; Susana González; María Victoria, Amelia, Rodolfo Angella; Walter,Sonia, Héctor, Marisa González y sus respectivas participan su fallecimiento. Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin.

GONZÁLEZ, JULIO Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/19|. Su cuñado Augusto Angella participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, JULIO ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/19|. La familia Acuña, Constantinidi, Bravo, Castro participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido Julio. Rogamos una oración en su memoria y gracias por dejarnos tu alegría

GONZÁLEZ, JULIO ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/19|. Kuky Acuña y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MIRANDA, ALEJANDRO EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/19|. Su madre Elena, sus hijos Zaira, Raulito, sus hnos Romina, Dani, y Alejandra. Sus sobrinos, tías, tíos y primos. Sus restos serán inhumados en el cemet. La Misericordia a las 16 hs. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

MAROZZI DE MANDRILLE, TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/19|. Delia de Marozzi y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MAROZZI DE MANDRILLE, TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/19|. Dr. Hernán Cisterna y personal del IPAC participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Sr. ministro de la Producción Dr. Miguel Mandrille. Ruegan oraciones en su memoria.