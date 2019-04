Vendió la garrafa del padre para comprarse pegamento

28/04/2019 - 23:49 Policiales

“Ya te vendí la garrafa para comprar drogas y no me digas nada porque te voy a c... matando”. Tajante, lapidario, un joven le dio este ultimátum al padre, previo negociarle hasta la garrafa en el bajo mundo.

El incidente se habría registrado en una casa de calle Caseros y pasaje 513, del Bº Industria. Meses atrás, allí residían Mario Pascual Padilla, su esposa Graciela Magalí Paz y el hijo de ambos, Martín Padilla, de 22. Sin embargo, la mujer se rindió y dejó el hogar, quizá víctima de la decepción.

Jamás pudo frenar o atenuar la adicción de su hijo, proclive a venderle todo para financiar su droga. Preso del hijo Ahora lo pagó caro su padre, un hombre que se gana la vida cortando pasto en distintos puntos de la ciudad. Al regresar a su casa, el hombre notó un olor nauseabundo, según dijo al denunciar a su hijo en la Seccional 8ª. Fue hasta la habitación y descubrió a Martín inhalando pegamento.

“Ya te vendí la garrafa para comprar. Y no me digas nada porque te voy a c... matando”, advirtió. “Te voy a matar a vos y a la otra vieja. Les voy a prender fuego. Yo tengo los h... bien puestos”, se jactó. Para cerciorarse, el hombre fue a la cocina: la manguera de la cocina estaba suelta. Lapidario Regresó por una explicación y el hijo volvió a amenazarlo verbalmente.

“¡Salí de aquí o te voy a c... matando!”. Resignado, amargado, Mario Pascual se dirigió a la comisaría y ante un oficial de policía desgranó su pesar. Alertada la fiscal Andrea Juárez, facultó a los policías a capturar a Martín y enviarlo a un prudente encierro, imputándole el delito de “amenazas”.