Juzgan a “Chuña Loca” por violar a dos hijastras de 6 y 13 años en Copo

28/04/2019 - 23:56 Policiales

Un t r ibuna l juz g a desde hoy a un personaje apodado ‘Chuña Loca’, acusado de someter a crueles vejámenes sexuales a dos hijastras de 6 y 13 años, en Copo, aprovechando que su madre se encontraba enferma e internada en la ciudad. Las audiencias se ventilarán a puertas cerradas.

Por la Fiscalía, int e r v endr í a e l do c t o r Martín Silva y por el Ministerio Pupilar, Roxana Cejas. Según la odisea de las hermanitas, el padrastro las emboscaba en el pozo de agua o bien de noche se metía en sus camas. El escándalo comenzó en el año 2014.

La mujer de ‘Chuña Loca’, oriundo de Campo Gallo, Alberdi, lo denunció en la policía, ya que sus dos hijas le informaron que en ausencia suya el padrastro las vejó y apaleó. Crudeza carnal ‘La primera vez que me abusó fue en casa de los abuelos. Él se estaba por juntar con mi mami. Una noche llegó a la casa y fue a mi pieza. En la otra dormían mis hermanitos.

En el oscuro, me tocó la espalda y me preguntó si era mi ‘ma’ y le dije que no. Se tiró sobre mí y lo empujé’, señaló la menor de 13 años. Luchó, pero no pudo evitar que el individuo la accediera sexualmente. ‘De vacaciones fui a traer agua del pozo. Se apareció y me ha volteao (sic) en el piso’, manifestó, al revelar la segunda vez en ser ultrajada.

La 3era vez

El tercer vejamen llegó cuando la adolescente cuidaba la casa de un tío. ‘En una pieza dormía yo y mi hermana en la otra.

La puerta no tenía llave ni candado. Entró y me sacó la ropa; lo empujé, pero igual me abuso’, confesó la menor. ‘Mi mami estaba en el hospital de Santiago. Él nos abusó varias veces y nos decía que si contábamos nos iba a hacer sonar’, supo declarar la más pequeña, quien fue atacada a los 6 años.

Investigación

La estructura Penal de la triste historia fue instruida por la fiscal Gabriela Gauna y el juez de Control y Garantías, José Luis Torrelio. Las audiencias durarán tres días y prevén una docena de testigos. Lo trascendente será la declaración de las hermanas, en Cámara Gesell, y los informes médicos.