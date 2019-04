Bielsa ordenó a su equipo ceder un gol al rival por “fair play”

29/04/2019 - 00:18 Deportivo

El director técnico argentino Marcelo Bielsa ordenó que su equipo le concediera el empate al Aston Villa por fair play y con el 1-1 final el Leeds United quedó ayer sin chances de coronar el ascenso directo a la Premier League.

El gesto del “Loco” fue motivado porque su equipo consiguió la ventaja parcial cuando el rival tenía un jugador tendido en el piso, a los 30 minutos del segundo tiempo de un partido correspondiente a la 45ª y penúltima fecha del Championship.

La polémica comenzó a partir de un cruce en la mitad de la cancha entre el defensor escocés del Leeds Liam Cooper y el mediocampista del conjunto visitante, el marfileño Jonathan Kodjia, quien quedó caído sobre el césped con signos de dolor. La pelota quedó en poder de Leeds y la jugada progresó con una serie de toques hasta que el polaco Mateusz Klich se perfiló dentro del área grande y batió al arquero Jed Steer con un derechazo al segundo palo.

De inmediato, los jugadores de Aston Villa increparon al autor del gol por entender que no había respetado los principios del juego limpio. En medio de los empujones, el árbitro Stuart Attwell expulsó un jugador del Aston Villa (el holandés Anwar El Ghazi) y amonestó a otros tres que participaron del tumulto.

El escándalo se trasladó a los bancos de suplentes y el DT visitante, Dean Smith, le recriminó a Bielsa por no haber tirado la pelota afuera cuando cayó Kodjia, que incluso fue autor de una falta en la acción dividida con el defensor de Leeds. Bielsa llamó a uno de los españoles de su equipo, el defensor Pablo Hernández, y le transmitió la orden que se dejaran empatar para compensar el daño provocado, pero el defensor sueco Pontus Jansson no compartió o no comprendió la decisión del entrenador.

Entonces, cuando Aston Villa sacó del medio, el ghanés Albert Adomah enfiló hacia el arco con todos los rivales inmóviles, a excepción de Jansson, que quiso interceptar la jugada antes que la pelota tocara la red. Consumado el empate, el sueco abrió los brazos y les recriminó a sus compañeros la inacción, desoyendo la orden del entrenador.