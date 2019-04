29/04/2019 - 00:24 Deportivo

El presente de Quimsa y el gran momento de Juan Ignacio Brussino transitaban por caminos diferentes, pero la noche del sábado se encontraron en un punto en común para darle una alegría a la afición santiagueña. El base armador santafesino fue una de las figuras en el triunfo ante Regatas y al término del partido explicó sus sensaciones.

“Uno puede llegar a ponerse contento por lo individual, pero si el equipo no gana siempre falta algo y la amargura es demasiada. A veces uno trata de hacer cosas para el equipo y no se ve reflejado. Hoy, por suerte, todo el equipo hizo cosas y pudimos sacar esta victoria. Me fui más satisfecho a mi casa porque jugamos de esta manera, por haber estado en lo individual de la manera que me gusta y puedo aportar al equipo.

La verdad que esta victoria fue por todo el esfuerzo y el sufrimiento que venimos arrastrando de los partidos anteriores”, comentó “Juani”, que terminó con 27 puntos y 5 asistencias. Falencias Brussino explicó además las falencias del equipo. “Sabíamos que el partido iba a ser difícil los 40 minutos. La ausencia de jugadores es algo que nos está faltando. La mano de Mainoldi y un extranjero que se haga fuerte abajo del aro para nosotros es fundamental.

Estamos integrando a los juveniles, los mayores estamos haciendo un esfuerzo muy grande, pero no se venía dando. Hoy hicimos un gran trabajo y nos pudimos llevar la victoria”, señaló convencido. Ante Regatas, Quimsa logró dar vuelta un partido que le era desfavorable con una gran actitud, sobre todo para defender.

“Es lo que nos pide el entrenador y es lo que vamos a tratar de lograr, porque queremos jugar de esta manera. Te ponés a ver a Quimsa y da gusto ver esta agresividad, que roten todos, que jueguen los chicos y que hagamos un esfuerzo enorme. Ojalá nos pongamos el chip de ahora en adelante porque viene lo más lindo que son los playoffs y jugar de esta manera”, indicó.

De cara al futuro, “Juani” se mostró ilusionado. “Nosotros vamos a pensar en nosotros, en volver a repetir la forma. Creo que eso va a ser fundamental, a pesar de que la tabla está muy pareja. Se va a definir en las últimas dos fechas y nosotros queremos ganar. Ahí vamos a poder subir dos o tres escalones y eso va a ser fundamental para estar en playoffs”, concluyó el jugador.