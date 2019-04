Mirtha Legrand dijo que a “Macri no le da el tiempo” y que “vuelve Cristina”

29/04/2019 - 01:18 Política

Mirtha Legrand analizó el panorama político de Cambiemos rumbo a las elecciones presidenciales y señaló que hay mucho descontento social con el gobierno y vaticinó un triunfo de Cristina Kirchner en octubre.

“Va a pasar lo peor, vuelve Cristina”, afirmó e indicó que la actual gestión tiene “muy poco tiempo para poder revertir la situación económica del país”.

“Está muy mal el país y la gente está muy en contra, está desesperada. Yo no encuentro una persona que hable bien de este gobierno. Y yo lo apoyé muchísimo pero me da lástima, fastidio, rabia, que hayan desperdiciado este momento tan maravilloso. Además, este derrumbe comenzó hace unos meses, 7, 8 meses, no veníamos tan mal”, dijo la “Chiqui”.

Además declaró, “que si llega a ganar el kirchnerismo va a haber sed de venganza y va a haber un ministerio del odio. Va a ser muy difícil y Argentina se va a transformar en Venezuela si llegan a ganar”.

También apuntó contra dos personas del entorno del presidente por la situación actual que vive el país: “Yo creo que Marcos Peña y (Jaime) Durán Barba son los responsables de este momento”. Sobre la grieta, Mirtha recordó: “Yo he pasado por todos los gobiernos, pero este enfrentamiento entre los argentinos no lo he vivido nunca”.

Con respecto a la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, la figura de El Trece dijo: “Mucha gente la pide a Vidal como candidata, pero ella quiere quedarse en la Provincia”. Por último, la conductora reivindicó su apoyo al gobierno de Mauricio Macri. “Voy a hacer lo imposible para que gane Macri porque a mí me da miedo que vuelva el kirchnerismo”, sentenció.