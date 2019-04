Embargan tierras que compró Muñoz con dinero de la corrupción

29/04/2019 - 01:24 Política

La Suprema Corte de Turks and Caicos, el paraíso donde Daniel Muñoz invirtió parte de la fortuna ilegal que consiguió mientras era secretario de Néstor Kirchner, embargó e inmovilizó la propiedad frente al mar cuyo valor estimado supera los 30 millones de dólares.

En una de las derivaciones, el caso judicial que se inició a partir de las anotaciones del chofer Oscar Centeno, se logró determinar que Muñoz receptor primario de los bolsos repletos de dinero provenientes de coimas había hecho inversiones en el exterior. Se había seguido la ruta del dinero hasta la compra de propiedades en Estados Unidos.

Luego había pocas pistas de hacia dónde había ido la millonaria suma en dólares que después de muerte de Muñoz fue manejada por su viuda Carolina Pochetti y otras personas.

Sobre la operación Carlos Gellert, primo de Pochetti, fue el primer arrepentido de la derivación del caso Cuadernos que confesó que parte de los millones que Muñoz obtuvo gracias a la corrupción durante kirchnerismo estaba en Turks and Caicos. Gellert había declarado ante los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo que una importante inversión se había realizado en el archipiélago y dio detalles de la operación.

Luego de la confesión de Gellert fue la propia Pochetti la que indicó que parte de la fortuna obtenida ilegalmente estaba invertida en un emprendimiento en Providenciales en el oeste del archipiélago que es un territorio de ultramar dependiente de Gran Bretaña. La viuda de Muñoz ubicó sin poder precisar exactamente las tierras adquiridas frente al océano Atlántico, cerca del lujoso resort Aymanara.

Los arrepentidos nombraron las sociedades con las que se hizo la inversión en Turks and Caicos: Marble Hill Ltd y Woodhaven Ltd. De la maniobra participaron Pochetti, Gellert, el abogado Miguel Plo, su hija María Jesús Plo y el marido de ésta, Federico Zupicich. Las sociedades Marble Hill y Woodhaven están presidida por el mexicano Isaac Esparza Hidalgo.