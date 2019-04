Golpean un joven por gritar spoilers de 'Avengers: Endgame' en el cine

29/04/2019 - 08:24 Mundo Web

Un joven chino fue agredido en un cine de Hong Kong, supuestamente por haber gritado spoilers de la pelìcula ante otros espectadores que esperaban para ver la película.

En una foto se ve a un hombre sentado en el suelo al que le están curando una herida en la cabeza. Esto habría sido provocado debido a la indignación de los fans, que aparentemente decidieron vengarse de la persona que les había aguado la fiesta, comunica Asia One.

La imagen suscitó mucha polémica en Internet, ya que muchos usuarios expresaron sus dudas en cuanto a su autenticidad, mientras que otros afirmaron que ellos mismos habían sido testigos de la paliza.

Man pictured beaten after he was 'attacked for loudly revealing spoilers about new Avengers movie' https://t.co/e46IfBfSV8 pic.twitter.com/ksJ5wEFt55