VIDEO | Una maestra pateó a una alumna y mintió que se había caído

29/04/2019 - 12:26 Mundo

En la escuela primaria Bluejacket Flint de Kansas, en Estados Unidos, una docente fue grabada pateando a una de sus alumnas. Ante las autoridades reportó que se había caído pero las cámaras de seguridad filmaron la escena.

Te recomendamos: "El socialismo ganó en España, pero deberá pactar y el PP sufrió una derrota histórica"

“No me gusta mi maestra. Es muy mala. Me golpeó en el brazo”, expresó la menor al regresar a su casa y, según trascendidos, habría contado lo sucedido a otra profesora, pero esta no le dio mayor importancia a su relato.

La madre encontró marcas en el brazo de la pequeña por lo que notificó a las autoridades y exigieron ver el video de las cámaras de seguridad.

“Cuando vi el video fue desgarrador, porque todo lo que dijo, se sentó en la misma mesa que yo y mintió sobre todo… me mintió. Ella mintió a todos los demás. Ella era casi realmente convincente”, expresó la mujer.

Desde la dirección de la escuela se informó que la docente ya ha sido expulsada del colegio y que el Fiscal de Distrito está revisando el caso para determinar los pasos a seguir.