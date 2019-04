El FMI respaldó al BCRA en su decisión de vender dólares

29/04/2019 - 14:09 Economía

Gerry Rice, vocero del Fondo Monetario Internacional, expresó su apoyo al Banco Central de la República Argentina en su decisión de vender dólares antes de que la divisa estadounidense llegue al “techo” de la banda cambiaria.

Así lo expresó Rice.

My statement on the Central Bank of Argentina’s (BCRA) announcements today: pic.twitter.com/ntLJc2Bzvz