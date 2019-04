Crisis: Massa le pidió a Macri que convocara a Cristina

29/04/2019 - 22:29 Política

El precandidato presidencial de Alternativa Federal y fundador del Frente Renovador, Sergio Massa, aseguró que la Argentina necesita “parar la pelota” y pidió al gobierno de Mauricio Macri, que llame a los diferentes sectores políticos y económicos, incluidos la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, para “poner nuevamente a Argentina de pie”.Massa sostuvo que “el país necesita parar la pelota, el Presidente debe parar la pelota y debe convocar a todos los líderes de la oposición, incluida la ex presidenta: sentar a una mesa a todos los sectores políticos y sociales y trabajar los próximos 180 días con tranquilidad y certidumbre para los argentinos y para el mundo, para poner nuevamente a la Argentina de pie”.En una conferencia de prensa que ofreció en las oficinas que estrenó el Frente Renovador en Avenida del Libertador a 800, el líder del Frente Renovador sostuvo que “la crisis preocupa, angustia y genera miedo en la gran mayoría de los argentinos” y consideró que “pareciera que el Gobierno no asume que fracasó en el camino y que insiste por capricho, soberbia e insensibilidad en un camino que lastima a todos los argentinos”.“Éste, no es un momento para miserias, mezquindades, para batallas o peleas. La Argentina necesita parar la pelota, el Presidente necesita parar la pelota y animarse a tomar medidas extraordinarias, en un momento que claramente es excepcional”, enfatizó el precandidato presidencial.