Dudas y críticas de diferentes analistas

29/04/2019 - 22:36 Economía

“Nos despedimos de la zona de no intervención. Puede ayudar en muy corto plazo, pero si la presión continúa puede ser un arma de doble filo dado el límite de las reservas de libre disponibilidad en un contexto de cierre de los mercados”, afirmó Federico Furiase, de la consultora Eco Go.Para Aldo Pignanelli, ‘vamos a un nuevo fracaso. No hay forma de frenar el tipo de cambio si no se frena la inflación y se llama a una mesa de diálogo como planteó Sergio Massa’, afirmó.Según el economista, ‘hoy fracasó el segundo acuerdo con el Fondo’.Rober to Cachanosky se preguntó: “Alguien tiene idea cuál es el monto máximo que tiene disponible el BCRA para vender dólares baratos?”. Explicó que llamaba “dólar barato” a aquel que se vende “debajo del precio del mercado”.