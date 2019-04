Alertan por casos de una enfermedad de origen viral que afecta a los niños

29/04/2019 - 22:39 Santiago

La aparición en guarderías y jardines de infantes de nuestra ciudad de casos de una enfermedad viral denominada “manos-piesboca”, generó preocupación en la comunidad médica, por lo que advirtieron sobre su origen y las medidas de prevención que se pueden adoptar para evitar el contagio.



“Se está viendo en guarderías y jardines de infantes una infección viral frecuente conocida como enfermedad de manos - pies - boca, que causa ampollas rojas y dolorosas en boca, garganta, manos, pies y área del pañal”, indicó el médico pediatra doctor Ángel Muratore a EL LIBERAL.



Precisó que se trata de una enfermedad “muy contagiosa y se extiende fácilmente a través del contacto con manos no lavadas, heces (caca), saliva, mocos o el líquido de las ampollas”.



“Los niños de menos de 5 años de edad se exponen más a esta enfermedad, por eso es que es frecuente que la encontremos en guarderías y jardines”, amplió el profesional.

Frecuente



Según el doctor Muratore, esta enfermedad es frecuente “a finales del verano y en otoño”. Recibe ese nombre porque es la zona que con mayor frecuencia se ve afectada.



“Esta enfermedad es causada por un virus que se lo conoce como Coxsackie A 16, y al ser de origen viral no responde a antibióticos. No hay cura ni vacunas preventivas para esta enfermedad, pero el médico puede recomendar un tratamiento con antifebriles en casa para que el pequeño se sienta más cómodo durante el período de recuperación”, puntualizó.



Entre los síntomas que presentan los pequeños afectados por la dolencia, Muratore mencionó que “se presentan irritables, llorones, porque las ampollas son muy molestas y dolorosas. Puede que el niño no quiera alimentarse y comienza con un babeo importante porque le cuesta tragar la saliva, y paulatinamente puede aparecer fiebre, dolor muscular y decaimiento”.



Recomendó a los padres prestar atención porque al no poder tragar, se corre el riesgo de que el niño pueda deshidratarse, por lo que se recomienda “una dieta blanda”.



Al ser viral, el tratamiento es sintomático, a través de analgésicos y antifebriles, explicó el médico.



Sobre cómo prevenir el contagio, dijo que se debe hacer con “el lavado de las manos, se debe evitar que el niño que tiene los síntomas de la enfermedad tome contacto con otros niños, por lo tanto está contraindicado que sigan asistiendo a las guarderías, jardines o escuelas”.



“Hay que darles líquidos frescos, pueden perder peso, pero es importante que no se deshidraten”, recomendó.