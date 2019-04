Instan a la población a aplicarse la vacuna contra la gripe

29/04/2019 - 22:47 Santiago

El Ministerio de Salud de la provincia recordó a la población que se encuentra disponible la vacuna contra la gripe en todos los vacunatorios y centros de salud pública, y la importancia de que se la apliquen quienes se encuentran en grupos de riesgo.Desde la cartera sanitaria recordaron que la gripe es una enfermedad respiratoria causada por virus; y este se transmite a través de las secreciones respiratorias que las personas infectadas expulsan al toser, hablar o estornudar.La mejor medida de prevención para evitar complicaciones ( neumonía, bronquitis entre otros) es la inmunización a través de la vacuna antigripal.La vacuna contra la gripe cambia todos los años porque el virus de la gripe cada año es diferente. Por lo tanto, las personas en riesgo deben vacunarse para evitar complicaciones de salud.Es importante que reciban la vacuna antigripal todas las embarazadas en cualquier trimestre de la gestación y puérperas. En caso de no haberla recibido durante el embarazo, dentro de los 10 días posteriores al parto.Los grupos de riesgo se encuentran conformados por aquellas personas que, por diversos motivos, tienen mayor probabilidad de enfermarse, padecer enfermedad grave y/o complicaciones.Es obligatoria para el personal de la salud, las embarazadas (en cualquier trimestre de la gestación) y puérperas (hasta el egreso de la maternidad -máximo 10 días- que no hubieran recibido la vacuna durante el embarazo), los niños de 6 a 24 meses de edad y adultos mayores de 65 años.Se remarcó que para estos casos, la indicación de vacuna antigripal se encuentra incluida en el Calendario Nacional de Vacunación, y no se necesitará orden médica.