El paro no tendría alto impacto en la jornada de hoy en la provincia

29/04/2019 - 22:58 Santiago

En nuestra ciudad no tendría mayor impacto el paro general convocado por algunas de las centrales obreras, ya que los principales sectores del quehacer cotidiano anunciaron que no se adherirán a la medida.La actividad en cada uno de los sectores será la siguiente:La Administración Pública provincial trabajará normalmente, del mismo modo en que habrá clases y todas las actividades propias de la docencia. Asimismo, el t ransporte de colectivos está asegurado y trabajará como lo hace habitualmente, según confirmaron desde los organismos sindicales que agrupan a los trabajadores de estos sectores.En lo que hace a la actividad comercial, el Mercado Armonía abrirá sus puertas en horario habitual de atención al público, y también atenderán normalmente los negocios y los grandes supermercados.En educación, la actividad será normal en las escuelas públicas. No obstante, los docentes que están afiliados al gremio Ctera adherirán a la medida de fuerza en todo el país. En los colegios privados se adherirán al paro sólo los trabajadores que pertenecen al gremio Sadop, según lo ratificado por la delegación local del gremio.Unse, sin clases. El secretario general de Adunse, que representa a los docentes de la Unse, Manuel Sánchez Cantero, informó que la entidad se adhiere al paro convocado para mañana por el Frente Sindical. Rescató que también se pliega el gremio de los no docentes, y agregó que también está prevista una marcha por el centro, a media mañana, para protestar contra las políticas económicas del Gobierno nacional.Edese. La empresa de distribución eléctrica trabajará hoy normalmente en sus oficinas de calle Roca.Anses. Habrá una asamblea sorpresa sin atención al público de 8 a 10. Ello se decidió en una asamblea realizada ayer, en la que se debatieron temas como la reapertura de paritaria específica del organismo; desmantelamiento de sectores, las condiciones de trabajo, y medidas como cambios de personal.La Afip atenderá al público normalmente, y también será la habitual la actividad del Correo Argentino, aunque advirtieron que algunos envíos podrían retrasarse por el paro de camioneros.El jueves continuarán las asambleas, con la misma modalidad, según los sindicatos ATE, Apops, Secasfpi y UPCN.Durante la jornada de hoy no habrá vuelos, ya que todas las aerolíneas anunciaron la reprogramación de los viajes previstos para esta fecha.Los bancos permanecerán cerrados, aunque aclararon desde el sector que se podrán realizar todas las operaciones de home banking y terminales electrónicas.En materia de esparcimiento, estarán abiertos con normal idad bares, restaurantes y confiterías, y también abrirán sus puertas las salas de cine.No habrá servicio de recolección de residuos.Los hospitales atenderán con normalidad.La empresa Tarjeta Sol informó que sus los centros Sol Pago ubicados en Plaza Mayor y en calle Buenos Aires, funcionarán de manera normal.