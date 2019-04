La Anmat prohibió la comercialización de una harina de cannabis

29/04/2019 - 23:05 Santiago

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la comercialización del “suplemento alimenticio harina de cannabis Sativa, reforzado Hoja de Coca + Maca”, marca Luc Ver, que se promociona a través de una plataforma de comercio electrónico, ya que no cumple la normativa alimentaria vigente.A partir de un informe de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal) se ordenó establecer la aler ta alimentaria y la prohibición de tenencia, transporte, comercialización y exposición del producto, según fue publicado ayer en el Boletín Oficial.Tal como se explica en los considerando “el producto se halla en infracción al artículo 4º de la ley 18.284, al artículo 4º del Anexo II del Decreto 2126/71, a los artículos 13, 155 y 1381 del CAA por carecer de registros de producto y establecimiento, por contener ingredientes no autorizados para suplementos dietarios, y a la GMC 26/03 inciso 3 a), b) y f) por inducir a engaño e indicar propiedades terapéuticas, y ser en consecuencia ilegal”.Por otra par te la Anmat también prohibió la venta de un aceite de girasol y de una marca de harina de nuez.El aceite de girasol marca “Amanecer” envasado por “Los Mellizos SA” en la localidad de Santa Fe no cumple con la normativa alimentaria vigente por lo que se ordenó “la prohibición de elaboración, fraccionamiento, tenencia, transporte, comercialización, exposición, y en su caso, decomiso, desnaturalización y destino final del citado producto”.En cuanto a la harina de nuez marca “Nuss House, RNE Nº 2000766, Nogales SRL” a partir de un informe realizado por el Departamento de Registro y Control de Alimentos de la provincia de Tierra del Fuego se ordenó la prohibición de su comercialización.