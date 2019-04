Cómo lograr una pareja sólida

29/04/2019 - 23:07 Santiago

Muchos me consultan sobre la forma de construir una pareja que sea “a prueba de todo”. Ya sea que te encuentres en pareja o no, los siguientes cinco tips que comparto a continuación pueden serte útiles, a la hora de armar una relación de a dos, para vos o para alguien que conozcas: Tip 1: Es aconsejable dejar pasar al menos un año antes de asumir un compromiso formal Muchos toman la decisión de convivir al poco tiempo de conocer a alguien. Esto no siempre resulta de la mejora manera porque, cuando uno se enamora, se encandila. Es decir, que no ve los defectos de la otra persona sino lo mejor de él o ella e incluso rasgos que no tiene. El enamoramiento se apaga con el tiempo y es cuando se comienza a ver al otro tal cual es. Por eso, nunca nos apresuremos. Tip 2: Siempre hay que tener en cuenta la velocidad de él o ella y la mía Las mujeres suelen estar más presionadas que los hombres para formar pareja (por el reloj biológico para ser mamás en aquellos casos que lo desean). Es por ello que “él va en bicicleta, mientras que ella se mueve en moto”. Es decir que ella busca avanzar rápido al principio de la relación. Pero él se toma su tiempo y va realizando pequeños depósitos en “el banco del amor”. Cuando la velocidad no es la misma, la relación puede sufrir las consecuencias. Tip 3: Prestar cuidadosa atención al estilo de vida de la otra persona A los jóvenes les resulta más fácil armar pareja porque tienen menos “mañas” adquiridas con el tiempo. Son capaces de soltarlas con rapidez en pos del bien de la relación. Pero cuanto más grandes somos, más hábitos negativos traemos. Por eso, una nueva pareja debe construir su propia cultura, con sus hábitos en común, para evitar los conflictos. Tip 4: Explicitar cuáles son mis expectativas a futuro Una pareja que no posee expectativas a futuro similares no puede funcionar bien. Por ejemplo, si ella es separada con hijos y él es soltero sin hijos, es fundamental que se sienten a charlar del tema “hijos”. Tal vez ella no desee ser mamá nuevamente y él tenga el deseo de ser papá. Todo lo que no se deja en claro podría resultar una fuente de problemas con el tiempo. Un puente afectivo siempre acerca las expectativas de cada uno. Tip 5: Es fundamental cerrar primero cualquier historia del pasado Antes de decidir compartir la vida con alguien más, es muy importante cerrar cualquier historia pasada y sus heridas. Algunos deciden buscar compañía porque se sienten solos. Pero si experimentamos este sentimiento, lo ideal es comenzar por salir con amigos. Una pareja es cosa seria, ya que fue diseñada no para tener alguien al lado sino para tener un proyecto de vida en común. Solo cuando somos capaces de ser felices sin alguien al lado, podemos ser felices en pareja. Una amistad sana nos ayuda a practicar una relación afectiva que luego podemos trasladar a la pareja. Para concluir, la clase de construcción de pareja que perdura en el tiempo es aquella donde existe el “cerebro de pareja”: un vínculo de intimidad donde cada uno puede abrir su corazón y mostrarse tal cual es.