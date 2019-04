Vuelven las aventuras de “Las Ratamigas” al Atelier Cultural bandeño

29/04/2019 - 23:20 La Banda

El próximo domingo 5 de mayo “Las Ratamigas”, obra de teatro para niños, se presentará nuevamente en la ciudad de La Banda, en el Atelier Cultural.La obra trata acerca de Ratita y Rata Marta. Ratita decidió no convidar más de su queso a su amiga para darle una lección: que aprenda a conseguir queso por sí misma y desafíe al Gato Claudio. Sin embargo, Rata Marta, que es muy miedosa, no se dará por vencida e inventará estrategias para que Ratita le convide de su quesito.Ésta es una obra tierna que rescata lo lúdico, la amistad y el coraje, donde los niños, no sólo participarán como público, sino que tendrán la oportunidad de bailar con los personajes.“Las Ratamigas” está dirigida por María Emilia Bianchi y Paola Morales, el texto es de María Emilia Bianchi y en musicalización participa Daniela Ríos. La función se realizará a las 19, en el Atelier Cultural, ubicado en Plaza Mauricio Rojas, Besares y Garay. La entrada general es de $100 y ya pueden adquirirse en el Atelier en horario comercial.