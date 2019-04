Para Gómez, “no hay nada para festejar este 1º de Mayo”

29/04/2019 - 23:38 Política

El secretario general de la CGT Santiago del Estero, José Gómez, señaló que “no hay nada para festejar” este 1 de Mayo en la clase trabajadora local.El dirigente señaló que desde el Gobierno nacional, “nos han hecho pedazos convencionalmente, el salario ha perdido como nunca en la clase trabajadora, el poder adquisitivo ha quedado en el suelo, se han perdido fuentes laborales, no nos permiten paritarias libres y hemos perdido puestos de trabajo”.Gómez cuestionó que “cada vez hay más indigentes, ya no son pobres sino indigentes, muchos que estaban protegidos por el trabajo formal o informal, ahora son indigentes”.Señaló -con ironía- que “este 1 de Mayo hay que aplaudir a este Gobierno nacional porque lo que ha venido a hacer lo ha hecho muy bien: ha destruido un país para beneficiar a muy poca gente que encima no le invierte aquí como los actuales ministros que toda la plata la tienen afuera”.Puntualizó además su enojo por la inestabilidad económica, “con un riesgo país que nos sorprende día a día, un precio del dólar en alza, una farsa de precios cuidados a los que no tiene cómo llegar el padre de familia o la ama de casa que vive en el interior de la provincia o en cualquier provincia del país”.Sostuvo que “los han hecho para Capital Federal y provincia de Buenos Aires, esos precios de alimentos de los cuales algunos no son indispensables, hoy es un lujo comprar algunos de esos 60 productos”.Gómez se mostró indignado porque además “a los jubilados les han mentido con el tema de los medicamentos, porque no hay ningún acuerdo y -se preguntó- qué medicamento va a poder comprar el jubilado si le han cambiado la actualización del haber jubilatorio o pensión para llegar a este incremento que es una mentira”.Reflexionó que “en esta situación nos encuentra este 1 de Mayo, pidiendo al Altísimo que ilumine a los que manejan la economía y el país, que les haga ver lo que es la necesidad del pueblo que se merece otra clase de sociedad y de compromiso, un pueblo tranquilo, esperanzado que esto cambie por el bien de muchos y no para el beneficio de pocos”.