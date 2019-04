Con faltantes de casi un 30% del total de artículos, empezó el plan oficial de Productos Esenciales

29/04/2019 - 23:49 Economía

El listado oficial de Productos Esenciales que comenzó a funcionar esta semana en todo el país, registró en las grandes superficies comerciales adheridas a este programa, ciertos faltantes que en algunos casos fueron reemplazados por productos similares y de igual o menor valor mientras que en otros casos, los supermercados señalaron que contarán a la brevedad con esos artículos.Como se recordará, el Gobierno nacional acordó un listado de 65 artículos comestibles de los rubros almacén, lácteos, bebidas y galletitas con distintas empresas y supermercados a nivel nacional para ofrecerlas a un valor de referencia. En algunos casos, como una marca de arroz, de fideos y de leche fluida, se anunció que esos productos se encuentran en producción y aún no estarán en góndolas, por lo que son remplazados por otros similares a igual precio.A su vez, también hay promociones de productos de marca propia de los mismos supermercados, que están por debajo de los valores de varios artículos del listado de Productos Esenciales. Por ejemplo, la harina o los fideos.En la víspera, las tres grandes superficies comerciales (Vea, Changomás, Hiper Libertad) que fueron incluidas en este programa, mostraron que en algunos productos se quedaron sin stock. Por ejemplo, en una de ellas, Changomás, las galletitas saladas, el aceite de girasol, los bizcochos salados, el puré de tomate, la mermelada o la harina, de las marcas consignadas en el listado oficial, no se encontraban en las góndolas.A su vez, en otra de estas grandes superficies, Vea, los Productos Esenciales que están dentro del programa Precios Cuidados, no mostraban una señalización adecuada a la par que el reemplazo de, por ejemplo el aceite de girasol incluido en el listado, era por otro de marca propia de la empresa y más caro.En el tercer el Hiper Libertad, el negocio mostraba la señalización del programa y a su vez, contaba con la mayoría de los productos del listado oficial y a los precios acordados.A nivel nacional, el relevamiento realizado por la Secretaría de Comercio reconoció que aún restan llegar a las góndolas al menos un 30% del total de productos del listado. Según su relevamiento, hay un 72% de cumplimiento por parte de los supermercados.‘Para nosotros es bueno y confiamos en que va a mejorar’, dijo el secretario de Comercio Interior, Ignacio Werner. Este nivel de cumplimiento ‘se irá acrecentando con el correr de los días’ en la medida en que mejore la distribución de los productos ya que desde la secretaría ‘observamos un gran nivel de adhesión de parte de las empresas productoras’ de los bienes. Werner también informó que se está dialogando con empresas para conformar el nuevo listado de productos del programa Precios Cuidados que vence el 7 de mayo.