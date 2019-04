Axion hizo punta y subió 6% todos sus combustibles

29/04/2019 - 23:50 Economía

Desde anoche, los combustibles Axion aumentaron un 6% promedio en todo el país, situación confirmada también en Santiago del Estero desde la Cámara de Expendedores (Cepase).El titular de la institución, Pedro Llorvandi, señaló que “Axion aumentó un 7% en las naftas y un 6% el gasoil” al ser consultado sobre el escenario de incrementos que se preveía para esta semana. Se trata del cuarto aumento en lo que va del 2019.Hasta antes del incremento, los valores de Axion eran de $44,94 la Súper, $49,99 la Premium, $41,94 el diesel y $48,80 el Euro.Aún no se conocen medidas similares de las otras dos grandes marcas de mercado, YPF y Shell.Como todos los fines de mes, se especulaba con los aumentos y los cálculos previos indicaban entre 3% y 5%. La semana pasada, desde YPF, no descartaron la posibilidad de aplicar ajustes desde mayo, aunque indicaron que los mismos serían “graduales”. Las estimaciones de la corrección de precios de los expendedores locales, apuntaban a un ajuste de hasta un 4%. Si bien se especulaba con que las marcas podría esperar la decisión de YPF, la empresa con más participación de mercado, el primer anuncio llego de parte de Axion.Los aumentos se decidieron en base a la evolución del dólar y el precio del petróleo Brent. El dólar subió de $44,40 a $46 entre el 29/3 y el 26/4 (3,6%). El Brent escaló desde U$S 67,70 a U$S 73 actuales (casi 8%).