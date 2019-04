Tinelli volvió a la televisión rodeado de los históricos de ShowMatch

29/04/2019 - 00:04 Pura Vida

Si todas las aperturas de ShowMatch son especiales, la de esta noche promete ser inolvidable. Marcelo Tinelli se pone una vez más al frente de su clásico programa y, por tratarse de una edición aniversario, el debut tiene un despliegue aún más impresionante que el que tiene acostumbrados a sus fans.

El programa comenzó con parodias de películas históricas como A Hard Day's Nigh, Terminator 2, Los Intocables, A Star Is Born y Bohemian Rhapsody. En todos los filmes las voces fueron modificadas para hacer referencia al programa de Tinelli.

"Treinta años en la TV se cumplen una vez en la vida. Tres generaciones: hijos, papás y abuelos. Años cagándose de risa. Si no acordate de los bloopers, las cámaras ocultas, los 30 segundos de fama. Hasta que llegó el Bailando y ahí cambió toda la televisión. Qué increíble este Marcelo, un muchachito que vino de Bolívar silbando bajito…", dijo -en la parodia, claro- Robert De Niro en Los Intocables, cuando el rating llegabna a los 16.7 puntos.

Luego llegó el turno de la apertura musical, de la mano de Sofía Morandi y Julián Serrano, los ganadores del Bailando 2018. Con sus pasos de baile abrieron las puertas a un "viaje en el tiempo" en el que hicieron un recorrido por algunos momentos históricos del programa de Tinelli.

Siempre acompañado por música y un grupo de bailarines que realizaron diferentes cuadros musicales, mostraron el sketch de deportes y bloopers del viejo Ritmo de la Noche.

Siguió con el humor y las cámaras ocultas de VideoMatch, como Fernandito, El Confundido, Rompé Pepe, El Payaso Muralito, El Show del Chiste y El Insoportable, entre muchos otros.

Hasta que, finalmente, se llegó a la etapa del Bailando. El rating subió y superó los 20 puntos.

Varias figuras femeninas del mundo de la música se hicieron presentes en el cuadro siguiente para interpretar los temas de apertura y cierre del programa de Tinelli a lo largo de los años. Patricia Sosa, Marcela Morelo, Rocío Quiroz, Sandra Mihanovich, Lucía Galán, Florencia Otero, Hilda Lizarazu, Julia Zenko, Celeste Carballo y Melina Lezcano, desplegaron toda su energía y talento con un leve descenso en el rating, que bajó a los 19 puntos.

Cande Tinelli también participó de la apertura y fue la única que cantó como solista. La hija del conductor entonó su tema Tiempo de Amar, que fue la cortina de apertura del programa en 2016.

Ni bien terminó el segmento musical hicieron su ingreso al programa todos los humoristas que formaron parte del programa desde sus comienzos: Pablo Granados, Pachu Peña, Diego Pérez, Teto Medina, Miguel Ángel Rodríguez, Lionel Campoy (Boby Goma), Toti Ciliberto, loshermanos Korol, Rodrigo Vagoneta, Jorge Corona, José María Listorti, Campi, Carna, Larry de Clay y Sebastián Almada, entre muchos otros.

Ahora, sí, el momento más esperado de la noche. Como siempre, los humoristas y todos los presentes hicieron un "pasillo" en el medio del estudio para permitirle el paso a la estrella de la noche y de la televisión. Tinelli y su marca registrada aparecieron en escena, jugando con la cámara, saludando a todos, siempre con una sonrisa el rostro. Y, con el rating en 20.4 puntos, exclamó: "¡Buenas noches, América!"

"A muchos no los veía hace casi 30 años… ¡30 años! ¡Dios! Hay muchísima emoción en el estudio. Es una noche única. No van a alcanzar todas las palabras del diccionario para explicar la emoción que tenemos", dijo, secándose las lágrimas de los ojos.

"Algunos ya no están acá", dijo, mirando a los humoristas que lo rodeaban. Y manifestó: "Hay una palabra que tengo que repetir: gracias, gracias, gracias, gracias… No me quiero empezar a quebrar, pero la primera imagen que se me viene es la de mis viejos. Le quiero agradecer a Dino, a Chiquita; la época de Bolívar, mi pueblo, mi ciudad… Ellos me enseñaron a luchar por lo que uno quiere, a no bajar los brazos".

Fuente: Infobae