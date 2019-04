“Soy hija de ‘Koli’ Arce y quiero mi apellido paterno”

30/04/2019 - 00:29 Policiales

“Soy la hija de Mario Cecilio Arce. Tengo 33 años y me llamo Carolina Monserrat Suárez.Nací el 29 de diciembre de 1985 y quiero el apellido de mi padre. Es lo que me corresponde por ley”.Sin proponérselo, Carolina provocará hoy un profundo cimbronazo en el ambiente musical, al presentarse como una hija del recordado intérprete de cumbia.Vía telefónica, reveló: “Mi madre es oriunda de Ardiles, departamento Banda. De muy chica supe que él era mi padre porque me lo informó mi madre. Siempre tuve contacto con él. Siempre que venía a Buenos Aires me visitaba”.Según la joven, “él me conoció personalmente. Es más, Manuel Arce (‘Manolo’) sabe de mi existencia. Mi padre quería reconocerme y llevarme a vivir con él y con mi abuela. Mi madre no lo quiso, porque ella siempre se quería quedar en Buenos Aires”, indicó.Consultada sobre un posible viaje a Santiago y lo que hará con su historia, la joven adelantó: “Por supuesto que iré a Santiago. Estoy viendo cuándo, porque trabajo en Buenos Aires”.Profundizó: “Quiero mi apellido paterno. Mi pedido se basa en la ley. Es lo que me corresponde, y el deseo suyo, llevar el apellido de mi padre”, enfatizó.