Gallardo debe decidir quién sustituirá a Zuculini

30/04/2019 - 00:56 Mundo River

Poco antes de ser reemplazado en Mar del Plata, Bruno Zuculini fue amonestado y sumó su quinta tarjeta amarilla, por lo que no podrá estar en la revancha de la Copa Superliga ante Aldosivi, este viernes.De esa manera, sin lesionados recientes, decidir quién reemplazará al volante central que paulatinamente se ganó un lugar entre los titulares parece ser la primera gran decisión que deberá tomar el técnico del “Millonario”, Marcelo Gallardo, durante esta semana.Leonardo Ponzio aparece como el reemplazante natural. De hecho, fue quien perdió su puesto en el once inicial con el futbolista surgido de Racing.Sin embargo, Gallardo cuenta con muchas alternativas dentro del plantel, y podría disponer también el ingreso de Nicolás De la Cruz y cerrar a Ignacio Fernández, tal como sucedió en los últimos minutos del partido disputado en el estadio José María Minella.¿Que le podría dar Ponzio? Marca, recuperación y primer pase en la mitad de la cancha. Si se inclina por el tándem Fernández/ Enzo Pérez, y la presencia de De la Cruz, el equipo de Núñez perdería quite, pero ganaría fluidez y creación en un encuentro que comenzará con la clasificación en el bolsillo, pero en el que seguramente intentará lograr el triunfo.En el plantel también está el juvenil Santiago Sosa, aunque resultaría raro que el “Muñeco” disponga su ingreso en un partido definitorio para la suerte de su equipo en la Copa Superliga.La delantera es otra de las zonas encerradas entre signos de interrogación. Lucas Pratto salió el domingo por cansancio y el colombiano Rafael Borré está impreciso en la definición. Julián Álvarez asoma como una alternativa tentadora para renovar el aire de la zona de ataque.La revancha de la serie de octavos de final de Copa Superliga ante Aldosivi, que por ahora está 1 a 1, se jugará el viernes a las 21.10 en el estadio Monumental.Nadie se quiso perder el estreno de la película “River, el más Grande” y por eso el Monumental fue un desfiladero de glorias del club y también de figuras del espectáculo que son reconocidos hinchas del conjunto millonario.Uno de los infaltables fue Norberto Alonso, precisamente partícipe necesario del filme gracias a la historia que él mismo supo escribir en el club como jugador. Lo mismo que Fernando Cavenaghi y el enorme “Pato” Fillol, otro de los que disfrutaron de una noche única.A su vez, varios jugadores del plantel acual se dieron una vuelta por el estadio: Leonardo Ponzio, Ignacio Scocco y Milton Casco, algunos de los que posaron ante las cámaras como si fuesen estrellas de cine. Ah, y también se la vio pasar a Alejandra, la esposa de Marcelo Gallardo, acaso el héroe más grande en la historia del club...Y en cuanto a celebridades del espectáculo, el abanico fue enorme: políticos como Carlos Menem y su hija Zulemita y Felipe Solá, y músicos como Dante Spinetta, Palito Ortega e Ignacio Copani. Claro, y también hubo gente ligada a la pantalla que comparte el amor por River: Benjamín Vicuña, Pamela David y Rocío Oliva, entre otros.