Gustavo Coleoni: “Confío plenamente en mis jugadores”

30/04/2019 - 01:01 Deportivo

Termo, mate, un plato con galletitas y una notebook sobre la mesa. En la tele están pasando Tigre- Unión, pero en esa notebook hay mucho material de Platense que verá y analizará minuciosamente. Es que en su cabeza el partido del sábado ya se empezó a jugar. Esa es la escenografía que muestra el departamento de Gustavo Coleoni, en el que sobresale una pared negra, pintada con frases positivas en inglés. Claro, las letras son blancas, no se esperaba menos del entrenador de Central Córdoba, club que transita la semana más importante de su historia. Porque nunca antes estuvo tan cerca de ascender a Primera.“A lo mejor no nos damos cuenta, no en la medida que la gente lo vive. Y es mejor que así sea. Por ahí no nos damos cuenta. Yo me doy cuenta lo que hemos generado cuando ando en la calle, por el cariño y el aguante de la gente. El hincha de Central le da mucho valor a este equipo, venimos del ascenso y casi todas son buenas. Si somos conscientes, lo hacemos con un perfil muy bajo. Sabemos que todos los partidos tenemos que rendir un examen, ahora estamos a tres triunfos de jugar una final. Pero confío plenamente en mis jugadores, en nuestro trabajo. Y sabemos que vamos a estar a la altura”, cuenta un “Sapo” relajado, pero con la cabeza a full por todo lo que se viene para su Central.El mate, que tiene los colores de Central (“está buenísimo, lo compré en el Ferro Shop”, cuenta sonriente el DT), tiene esa particularidad de que las palabras fluyan. Por eso Coleoni se saca el casette y acepta que él sugiere esa línea de perfila bajo. “En las declaraciones estamos tratando de no querer ganarlo al partido antes de jugarlo. Nos estamos apoyando mucho en nuestro trabajo y ya esta semana encaramos la recta final con miras al partido. Necesitamos un equipo fuerte, agresivo, voraz por ganar, pero sin desordenarse. Es el ADN que tienen los equipos míos: verticales, que presionan. Eso es lo que vamos a intentar hacer en este partido. Somos un equipo bravo, difícil, incómodo, filoso si se quiere la palabra, porque lo tocás y te corta”, se envalentona.Que el Reducido haya sufrido una semana de parate por la final entre Sarmiento y Arsenal fue algo que le vino muy bien a Central. “El descanso nos vino bárbaro para recuperar jugadores, para bajar un poco el nivel de ansiedad, para que descansen un poco y compartan con sus familias que es lo mejor que nos puede pasar. Ya esta semana arranqué hablando con ellos y les dije que ahora se viene la exigencia, la puesta a punto para estar a la altura y tratar de hacer las cosas de la mejor manera”, dice mientras seba otro mate.La serie ante Platense serán dos partidos y eso modifica en algo la planificación del cuerpo técnico.“Mi planificación semanal es parecida a todas la anteriores: un poquito de Ricardo el lunes, mañana trabajamos un poquito de presión, después posesión, después un poco de fútbol. Sí cambia que tenemos el mismo rival dos partidos. En todo caso la planificación puede cambiar la semana que viene, porque vamos a tener un resultado de ida y si hay suspendidos o no en los dos equipos. Pero en la metodología es parecida a todas. Cambia porque es una final y el que pierde se va a su casa. Y esto va a pasar”, asegura.Ni bien Central consumó su clasificación al Reducido, tras empatar 0- 0 con Chacarita en San Martín, Coleoni dijo que quería jugar con Mitre. El clásico estuvo cerca de repetirse, pero no se dio. Sin embargo, el “Sapo” no cambió su pensamiento. “Yo ya estoy identificado con Central, el hincha me adoptó y me encanta, pero no dejo de ser de otro lado. Entonces me hubiera encantado jugar dos clásicos, como entrenador sobre todo. Capaz que el hincha de Central está un poco más ansioso y pensaba ‘uh, si perdemos’. Pero yo no lo miraba desde ese lugar”, fundamenta.Y va más allá: “Conociendo a mi plantel, ellos querían jugar con Mitre porque se quedaron con la espina del empate de local. Pero ya pasó, no se pudo y es una lástima. Ya tenemos que pensar en Platense. Pero como entrenador, me hubiese encantado jugador dos clásicos, hubiésemos tenido quince días en vilo a la ciudad, ustedes hubiesen vendido más diarios. Hubiera sido bárbaro eso”.En la fecha 20, después de ganarle de local 2-0 a Gimnasia de Jujuy y cortar una mini racha de tres partidos sin ganar (dos empates y una derrota) Coleoni sacó pecho y tiró una frase con la dirigencia como destinataria: “Primero hay que creer para después ver”.A más de un mes de aquel episodio, y ante la pregunta si se reconcilió con el presidente José Alfano, Coleoni respondió sin vueltas: “No era con Pepe. Yo con Pepe tengo una excelente relación. Hace tres días nos juntamos en un bar, hablamos, me preguntó del futuro. Le dije ‘Pepe, vos sabes como me siento acá, estoy cómodo, la gente me trata bien y estoy a 400 kilómetros de mi vieja y eso no me lo puede dar ningún contrato’. Hablamos mucho y él sabe lo que necesitamos para continuar, con él hablé mucho. Pero no era con él”.“Las cosas que pasaron se solucionaron. Pasa que soy calentón y me enojé en dos o tres cuestiones. Entonces hice un llamado a creer en el trabajo, en el cuerpo técnico. Hasta ese momento habíamos perdido siete partidos en dos años. Pero al margen de eso quiero aclarar que con la dirigencia tenemos una excelente relación. Cuando viajamos y cuando entrenamos estamos muy cómodos. Te repito, soy calentón y necesitaba dar ese mensaje en un momento dado”, agrega antes de asegurar que no firma el 1 a 0 ante Platense. “Me da ganas de firmarlo, pero quiero más”. Y va por más. Va por todo.