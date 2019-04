Coleoni, categórico: “Central es el más grande de Santiago”

30/04/2019 - 01:02 Deportivo

“Central es el más grande de la ciudad, indudablemente. Y de la provincia”, una frase de Coleoni, que puede sonar a demagógica, fue el disparador de varias confesiones. Porque a la hora de justificar esa frase, el cordobés reveló: “Me pasa cuando voy a Ojo de Agua, a donde yo iba a jugar los reducidos para Independiente junto con Mario Bevilacqua, y casi todos son de Central”. Y con un dejo de nostalgia recordó que “también jugué con “Titiriti” Ruiz”.En esa época, Coleoni ya sabía que iba a ser entrenador. “Era de dar muchas indicaciones”, cuenta. “Cacho Taborda, un técnico que tuvo Talleres y ya falleció, que a mí me enseñó mucho, siempre me decía que yo iba a ser entrenador”, revela Coleoni. Pero lo más curioso es que se terminó de convencer que iba a ser DT cuando estaba cerca de convertirse en periodista. “Yo estudiaba periodismo, me falta poco para recibirme. Una vez fui a hacer una nota a un jugador, para rendir, y no me gustó que me haya hecho esperar. Ese día decidí hacer el curso de técnico”, confiesa con otro mate en mano.La conexión del cordobés con Santiago, que arrancó con Bevilaqua, siguió con “Yoyi” Ayuch antes de terminar con Central: “Hice una carrera increíble en Inferiores y vine muchas veces a Santiago a hacer pruebas para Talleres. Trabajaba con la escuela de Yoyi Ayuch, hace más de 20 años”.