Argentinos llevó sus sueños de clasificación a la ciudad de Mérida

30/04/2019 - 01:06 Deportivo

El plantel de Argentinos Juniors partió ayer hacia Venezuela donde el próximo jueves visitará a Estudiantes de Mérida con la ventaja del triunfo por 2-0 que obtuvo en la ida de la primera fase de la Copa Sudamericana.Tras la victoria del domingo sobre San Lorenzo por 1-0 en la ida de los octavos de final de la Copa Superliga, el equipo dirigido por Diego Dabove no tuvo descanso y este mediodía salió desde el aeropuerto internacional de Ezeiza en un vuelo chárter hacia El Vigía.Luego, la delegación del “Bicho” hará por tierra los poco más de 70 kilómetros que separan dicho aeropuerto venezolano hasta la ciudad de Mérida, sede del partido.Dabove convocó a veinte futbolistas para intentar cerrar la serie que abrió con el triunfo por 2-0 en el partido jugado el pasado 4 de abril en el estadio Diego Armando Maradona.Respecto de la victoria ante el ‘Ciclón’, no estará el juvenil mediocampista Fausto Vera, quien estará afectado al seleccionado argentino Sub 20.La revancha ante Estudiantes de Mérida se jugará el jueves desde las 19.15 en el estadio Metropolitano, con arbitraje del colombiano Nicolás Gallo.El Consejo Legislativo de Mérida decretó “día de júbilo no laborable” el próximo jueves para que el club de la ciudad cuente con todo el apoyo local.