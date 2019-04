Trungelliti fue acusado de “soplón”

30/04/2019 - 01:14 Deportivo

La controversia que generaron las denuncias del tenista santiagueño Marco Trungelliti sobre el sistema mafioso de arreglo de partidos a través de tenistas comprados por emisarios del multimillonario negocio de las apuestas online no se detiene.Esta vez al argentino le tocó sufrir las críticas del ucraniano Sergiy Stakhovsky, quien desde su cuenta de Twitter lo acusó de “soplón” por las denuncias que realizó en 2015 sobre hechos de corrupción en el tenis.Como miembro del Consejo de Jugadores de la ATP, Stakhovsky no es un colega más. Por eso Trungelliti le salió al cruce y el ucraniano tuvo que disculparse: “Reaccioné con poca información y no debería haber hecho eso”.Stakhovsky había comentado una publicación del entrenador Darren Cahill, quien felicitó a Trungelliti por haber hablado. “Le daría la mano a Marco y le diría: ‘Bien hecho’. Creo que la mayoría de los jugadores que compiten en los eventos ATP harían lo mismo -sostuvo-. Es un problema en los eventos de bajo nivel (Futures y Challengers) y cuanto más hablemos, mejor. Necesitamos más gente como Marco”, había expresado Cahill.Molesto con las acusaciones de “soplón” de parte del ucraniano, el tenista argentino reaccionó: “¿De verdad? ¿Éste es el apoyo que recibe un jugador por parte de un miembro del Consejo después de realizar una denuncia? Claramente, ésta es la razón por la cual no hay denunciantes y la corrupción tiene acceso libre a la autopista”.Todo comenzó en junio de 2015, cuando Trungelliti recibió una propuesta por Facebook a una reunión en la que le harían una oferta de sponsoreo. Sin embargo, un hombre le hizo una propuesta diferente: “Nosotros tenemos un sistema de apuestas y hablamos con los jugadores para arreglar partidos”.Cahill, que de cierta manera quedó en el medio de una situación que no buscó, también le envió un mensaje a Trungelliti por Instagram. “Buenas lecciones para ser aprendidas por todos, Marco. Es de esperar que el proceso mejore y la TIU haga más para eliminar la corrupción y proteger a aquellos jugadores que estén dispuestos a ayudar. Todos debemos estar mejor educados sobre estos temas; cuanta más información tengamos, mejor. Bien hecho por su honestidad e integridad. Espero que esta experiencia te fortalezca y te motive a mejorar tu carrera como jugador. Buena suerte”.