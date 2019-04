Tinelli arrancó con todo y hoy, Siciliani abrirá la pista bailando desde Las Tinajas

30/04/2019 - 06:53 Pura Vida

arrancó con todo la edición 2019 de Showmatch con una presentación en donde hizo un repaso de los treinta años de permanencia en la televisión al frente del programa que lo hizo popular, además de evocar aEn tanto, esta noche, a las 22.30, empezará oficialmente elSerán Griselda Siciliani y Nicolás Villalba quienes abrirán la pista de baile y presentarán el sueño por el que lucharán: defenderán el sueño presentado por laen Santiago del Estero, que es dotar de un albergue para niños y adolescentes y estudiantes de la Escuela Nº 474 Divino Niño Jesús de Las Tinajas.humor, bailes, emoción, música y risas marcaron el inicio del programa.En el comienzo, desde un video, se presenta una familia viendo diferentes situaciones del programa a lo largo de su historia, con imágenes que recorrieron la ciudad de Buenos Aires hasta llegar a la productora, y que continuaron por las diferentes áreas que realizan el programa. Luego en vivo, Julián Serrano y Sofía Morandi, ganadores del Bailando 2018, realizaron una coreografía con 30 bailarines en la pista. Una vez finalizado se emitieron imágenes de las tres décadas del programa, desde 2018 hasta 1989, momento en el que se lo vio a Marcelo Tinelli presentando notas de deportes. Esto le dio paso a un cuadro coreográfico del “VideoMatch” de los 90, con deportes y bloopers.Luego siguió un homenaje a “Ritmo de la noche”, con bailarines y la famosa canción homónima de The Sacados, que se utilizó de cortina en el programa. Allí un grupo de niños cantó un mash up de temas de las bandas que pasaron por el ciclo de los domingos, como Kiss, Roxette, Poison, Erasure y Bon Jovi. ‘Deportes en el recuerdo’, el famoso sketch humorístico, también tuvo su tributo musical con 10 bailarines que harán una coreografía de hip hop. Eso le dio paso a un cuadro coreográfico de ‘mix de notas’, con recuerdos a ‘El insoportable’, ‘Pepe Rompé’, ‘Raporteros’, ‘Gran Cuñado’, ‘Figuretti’, y ‘El celular de José María’, entre otras. Luego habrá tres cuadros más, homenajeando al ShowMatch de Canal 9, al Bailando, con la participación de Mora Godoy, y uno con los temas que fueron apertura y cierre del programa en diferentes años, con la participación de Valeria Lynch, Patricia Sosa, Lucía Galán, Sandra Mihanovich, Celeste Carballo, Hilda Lizarazu, Melina Lezcano, Mery Granados, Ivonne (ex Bandana), Marcela Morelo, Julia Zenko, Adriana Varela, Rocío Quiroz, Roxana Carabajal, Flor Otero, Fabiana Cantilo y Lelé (Cande Tinelli).Tinelli, en un momento de su alocución, destacó que recorrerá la Argentina para presentar, en directo desde cada provincia, a “Genios de la Argentina”. En ese sentido, resaltó: “Ante casi diez mil personas, arrancaremos en vivo, desde Santiago del Estero, con un nuevo programa, “Genios de la Argentina”. Vamos a ir con el jurado integrado por Valeria Lynch, Patricia Sosa y Lucía y Joaquín Galán”.Tras conversar con Adrián Suar y otras autoridades de El Trece, Pachu y Pablo hicieron un scketch del recordado Taxi Boy y con Eugenia “China” Suárez como invitada. Además Diego Korol presentó su nota en Barcelona, a Lionel Messi.