Adolescente fue atacada a rebencazos por su concubino

30/04/2019 - 01:29 Policiales

Un grave caso de Violencia de Género está siendo instruido en la Unidad Fiscal de La Banda, donde la víctima es una adolescente de 16 años, quien convive con un sujeto de 19, con quien tiene un hijo de dos años en común.Según denunció la madre de la menor, hace dos años aproximadamente reside con el acusado en una vivienda del barrio Villa Rojas y que el sujeto la golpea constantemente pero ella se niega a abandonar el inmueble.La mujer contó que el último hecho ocurrió el pasado 21, cuando la pareja mantuvo una pelea y él la atacó a golpes provocándole lesiones en el rostro. La menor asintió los dichos de la su madre y además expresó que durante el embarazo su pareja le provocaba cortes con vidrios en las piernas.La menor además confesó que no solo su pareja la golpea sino que también lo hacen su suegro y su tío, quienes residen en la misma vivienda.Según revelaron las fuentes, la madre de la menor se mostró cansada de la situación de su hija, quien se niega a recibir ayuda. “Ya no me queda nada más que hacer. Ahora que me llamen para reconocerla en el cajón”, expresó la mujer indignada.Ante el grave relato de la víctima, la Fiscalía ordenó el allanamiento y la inmediata detención del acusado.